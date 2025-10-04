Guerra con IA: Gavin Newsom contraataca la estrategia deepfake de Trump con un polémico video

El gobernador de California, Gavin Newsom, intensificó su enfrentamiento con Donald Trump al publicar en redes sociales una serie de videos generados con inteligencia artificial. La publicación, hecha desde la cuenta oficial de la Oficina del Gobernador, llega como respuesta a materiales similares difundidos días antes por el presidente, quien compartió un clip falso en el que prometía un sistema médico inexistente para todos los estadounidenses.

Los videos satíricos de Newsom

Entre los materiales más recientes de Newsom destacó el clip titulado “A History of Couches”, donde una recreación digital del vicepresidente J.D. Vance aparece explicando con aparente seriedad la historia de un sofá Chesterfield.

El deepfake, en tono burlón, hace referencia a un viejo rumor desmentido sobre el político, mientras lanza frases irónicas como si se tratara de un recuerdo personal. El propio Newsom acompañó el video con un mensaje en el que jugaba con los aranceles al mobiliario, sumando un toque de humor ácido a la publicación.

POOR JD! HIS SWEET BELOVED COUCH NOW COSTS MORE WITH THE TARIFFS! pic.twitter.com/dNvISJcSPq — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) September 30, 2025

La ofensiva digital no terminó ahí. En otro video, también generado con IA, un Vance caricaturizado respondía a cuestionamientos sobre su vida personal, desde acusaciones frívolas hasta rumores virales.

Incluso la cuenta personal de Newsom en X sumó a la parodia un filtro de “minion” aplicado a un clip de Vance en televisión, reforzando la estrategia de ridiculizar a sus adversarios desde un ángulo abiertamente satírico.

Un intercambio de deepfakes entre Trump y Newsom

El contraataque de Newsom viene precedido de una serie de videos publicados por Trump en días pasados. Fue el 27 de septiembre, que el republicano difundió un video manipulado que imitaba un segmento televisivo de Fox News, presentado por su nuera Lara Trump.

En él, un narrador digital prometía que cada ciudadano recibiría una supuesta “medbed card”, acceso a hospitales futuristas y tecnología inexistente. El material, denunciado como falso por cadenas de noticias y eliminado horas después, fue señalado como un ejemplo del creciente uso de deepfakes en la contienda electoral.

Newsom, que ya había imitado en sus publicaciones el estilo en mayúsculas de Trump en Truth Social, decidió responder en el mismo terreno digital. Al adoptar la sátira como recurso, busca exhibir la fragilidad y el riesgo de normalizar contenidos manipulados.

Una batalla política trasladada al terreno digital

El cruce de videos refleja cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un arma más de la política estadounidense. Trump recurre a deepfakes para reforzar su discurso y alimentar narrativas, mientras Newsom replica con parodias que pretenden desnudar el carácter engañoso de esa estrategia.