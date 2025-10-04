Un enólogo estadounidense sin rodeos sobre uno de los vinos más codiciados de Napa Valley: "Es un vino increíble por sí solo"

La bodega Cardinale, ubicada en el corazón de Napa Valley, California, vuelve a captar la atención de los amantes del vino en Estados Unidos gracias a su nueva sala de cata en lo alto de una colina. Desde 1982, la casa se ha ganado un lugar entre los productores más codiciados del mundo del Cabernet Sauvignon.

El enólogo estadounidense explica qué hace único a este vino

Durante la presentación, el reconocido enólogo estadounidense Christopher Carpenter habló de la nueva propuesta de Cardinale. En cada experiencia de cata, el primer sorbo es un Sauvignon Blanc de la añada Intrada 2022.

Carpenter aseguró que “Es un vino increíble por sí solo”, destacando que este primer paso prepara el paladar antes de adentrarse en botellas que pueden resultar abrumadoras por su potencia.

Los visitantes pueden elegir entre tres experiencias exclusivas:

Una cata introductoria con cuatro copas.

La opción Reserve Estate, centrada en vinos con al menos 10 años de guarda.

La Winemaker’s Library Experience, con botellas de 2012, 2013 y 2014.

Todas se acompañan de pequeños platos de temporada y muestran la profundidad de una bodega que conserva añadas históricas en su colección privada.

"Se trata de los detalles. Cuando entro en un viñedo, observo cada detalle de cómo crece esa planta, y cuando estoy en la bodega catando vinos envejecidos en barrica, veo cómo evoluciona el vino, cómo se materializa mi visión", explicó Christopher Carpenter.

El secreto detrás de los vinos de Napa Valley

Carpenter explicó que el secreto de los vinos de Cardinale es que son considerados “vinos de montaña” porque utilizan uvas cultivadas en altitud. Proceden de viñedos icónicos como Howell Mountain, Mount Veeder, Spring Mountain, Diamond Mountain, St. Helena y Stag’s Leap.

El objetivo es unir en cada copa lo mejor de estos diferentes terruños. “La complejidad de Cardinale, con múltiples capas de aromas, sabores y texturas en cada añada, ofrece una sensación de todo Napa Valley en cada sorbo”, subrayó el enólogo estadounidense en declaraciones recogidas por The Robb Report.