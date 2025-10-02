La temporada de "las flores del otoño" llegó a Walmart Estados Unidos: hay una enorme variedad desde 17 dólares

Los crisantemos de jardín toleran el frío, lo que los hace aptos para plantar al aire libre. Freepik - prostooleh

Los crisantemos, conocidos como flores "mums", son el símbolo por excelencia de la temporada de otoño en Estados Unidos. Estas plantas llenas de color ya están disponibles en Walmart con una enorme variedad de colores y tamaños que comienza desde los 17 dólares, lo que las vuelve una alternativa accesible y muy decorativa para el hogar y el jardín.

Cuidados y consejos para las flores de este otoño 2025 en Estados Unidos

Según Garden Design, los crisantemos son fáciles de mantener si se siguen algunos puntos básicos.

Estas flores de otoño requieren al menos seis horas diarias de sol directo, riego frecuente para evitar que la maceta se seque y un suelo rico con buen drenaje.

Otros consejos clave de Linda Hagen, especialista en jardinería, incluyen:

Dejar un espacio de 18 a 24 pulgadas entre cada planta para favorecer la circulación de aire.

Usar fertilizante balanceado hasta que los capullos muestren color.

Evitar el exceso de sombra, ya que puede favorecer hongos.

Con estas recomendaciones, las flores "mums" pueden lucir saludables y prolongar su floración hasta la llegada de las primeras heladas.

Variedad bronce de mums en Walmart. Walmart

La enorme variedad de flores en Walmart Estados Unidos desde 17 dólares

En Walmart se puede elegir entre diferentes presentaciones y precios de flores "mums":

Expert Gardener en maceta de bronce de 3 cuartos desde 17.48 dólares.

Expert Gardener, crisantemos en maceta de 1 galón , disponibles en púrpura o amarillo, desde 19.97 dólares.

Better Homes & Gardens ofrece macetas decorativas en colores rojo, bronce o blanco por 35.97 dólares.

Ediciones especiales de Sporticulture con temática de equipos deportivos, desde 34.99 dólares.

Esta enorme variedad de mums permite elegir flores en tonos de colores blanco, amarillo, naranja, lavanda, morado o rojo; así como flores bicolores. Con precios desde los 17 dólares, estas flores de otoño se convierten en una opción práctica para renovar espacios en otoño.