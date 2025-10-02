Latino es condenado a casi 7 años prisión por fraude contra más de 8.800 inmigrantes en Estados Unidos

Un ciudadano peruano fue sentenciado en Estados Unidos a casi 7 años de prisión por liderar un esquema de fraude que afectó principalmente a inmigrantes. Además de la condena, deberá pagar más de 3 millones de dólares en restitución a las víctimas, según informó el Departamento de Justicia.

¿Cómo operaba la red de fraude contra inmigrantes?

David Cornejo Fernández, de 36 años y originario de Perú, recibió el lunes 29 de septiembre una sentencia de 80 meses de prisión tras comprobarse su rol en un fraude transnacional que alcanzó a más de 8.800 personas en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia explicó que Cornejo proporcionó software, líneas telefónicas y mensajes pregrabados a centros de llamadas en Lima (Perú), los cuales se hacían pasar por funcionarios federales, policías y abogados. A través de esas llamadas, se intimidaba a los inmigrantes con falsas amenazas de procesos judiciales o multas si no adquirían productos de aprendizaje del inglés que jamás habían solicitado.

La Embajada de Estados Unidos en Perú confirmó que la condena forma parte de un caso más amplio que incluye a otros 12 acusados: siete ciudadanos peruanos responsables de las llamadas y cinco encargados de la distribución dentro del territorio estadounidense. Esta infraestructura permitió sostener durante años un fraude que golpeó directamente a comunidades vulnerables, en su mayoría migrantes latinos.

Medidas de Estados Unidos para proteger a los inmigrantes

Ante el aumento de estafas de este tipo, el Gobierno de Estados Unidos creó líneas especiales de atención destinadas a proteger a los inmigrantes de abusos y extorsiones. Estas herramientas buscan brindar asistencia en español y en otros idiomas, de manera que las víctimas puedan denunciar sin temor y acceder a orientación legal.

Además, las autoridades reforzaron la coordinación entre agencias locales y extranjeras con el objetivo de desarticular las redes criminales que operan desde otros países, como Perú. El caso de David Cornejo refleja la dimensión del problema y la necesidad de mantener un sistema de protección más sólido para evitar que los migrantes en Estados Unidos sigan siendo blanco de organizaciones fraudulentas.

La condena, que incluye el pago de más de 3 millones de dólares, marca un precedente en la lucha contra este tipo de delitos que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes buscan construir una vida en un nuevo país.