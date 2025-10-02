"Un hombre débil": Gavin Newsom se burla de Donald Trump por sus comentarios en Naciones Unidas

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó abiertamente al presidente Donald Trump tras sus polémicos comentarios en Naciones Unidas sobre una escalera mecánica averiada. El cruce ocurrió al mismo tiempo que comenzaba el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, lo que elevó aún más la tensión política en Estados Unidos.

Gavin Newsom califica a Trump de “débil”

La oficina de Gavin Newsom escribió en X un mensaje donde se refirió a Donald Trump como “un hombre muy débil”, retomando sus palabras sobre el incidente en la sede de la ONU.

“El cierre de Trump ya está aquí. Atención médica para bebés, madres y abuelas retenida por un hombre muy débil que ni siquiera puede subir unas escaleras”, se leyó en el comunicado citado por The Hill.

El mensaje fue una reacción a lo que narró el presidente, quien aseguró que al ingresar con Melania Trump a la Asamblea General de la ONU, la escalera mecánica se detuvo. “Es sorprendente que Melania y yo no cayéramos hacia adelante sobre los bordes de acero. Solo fue porque sosteníamos el pasamanos con fuerza”, dijo Trump en su red social Truth Social.

THE TRUMP SHUTDOWN IS HERE! HEALTH CARE FOR BABIES, MOMS & GRANDMAS HELD HOSTAGE BY A VERY WEAK MAN WHO CAN’T EVEN DO STAIRS. BUT DON’T WORRY, DEMOCRATS ARE STRONG AND TRUMP ALWAYS CHICKENS OUT (T.A.C.O.). NO SOMBRERO NEEDED! — GCN pic.twitter.com/j1GqQLOKJL — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025

La burla política de Newsom llega en medio del cierre de gobierno en Estados Unidos

El gobernador demócrata aprovechó el contexto del cierre federal en Estados Unidos para profundizar su burla hacia Trump, sumando además una crítica a un video con inteligencia artificial que el presidente había compartido días antes contra los demócratas.

La ONU, por su parte, explicó que la detención de la escalera se debió a que un camarógrafo la pisó antes de que el presidente y la primera dama la utilizaran. Pese a esa aclaración, Trump reclamó una investigación no solo por ese fallo, sino también por problemas con el teleprompter durante su discurso.