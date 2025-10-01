Agentes de ICE atacan a periodistas fuera del tribunal de inmigración de Nueva York: uno quedó hospitalizado

Un fuerte incidente ocurrió este martes en el tribunal de inmigración de Nueva York, donde agentes federales empujaron y agredieron a varios periodistas que cubrían una detención. Uno de ellos terminó hospitalizado, lo que generó una ola de críticas contra el manejo de las autoridades en medio de la ofensiva migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump.

Un periodista hospitalizado tras el forcejeo en el tribunal de inmigración de Nueva York

El altercado se produjo en los pasillos del edificio federal ubicado en 26 Federal Plaza, en Manhattan, mientras los agentes realizaban un arresto a la salida de una audiencia. Según testigos y videos, el reportero gráfico L. Vural Elibol, de la agencia turca Anadolu, cayó al suelo y golpeó su cabeza después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) empujara a otro periodista y lo hiciera perder el equilibrio.

Elibol fue asistido de inmediato por un transeúnte y atendido por una enfermera que estaba en el lugar. Poco después, los paramédicos lo retiraron en camilla con un collarín cervical hacia un hospital cercano. Mientras tanto, otros dos comunicadores también fueron agredidos: Dean Moses, jefe de la sección policial de amNewYork; y Olga Fedorova, fotógrafa freelance que trabaja para agencias como Associated Press. Ambos resultaron golpeados, aunque no necesitaron hospitalización.

De acuerdo con el relato de Moses, la situación escaló cuando intentaba fotografiar el arresto de una mujer dentro de un elevador. “Caminé detrás de ellos y empezaron a gritarme. Luego me empujaron y me sacaron a la fuerza”, dijo a amNewYork. Fedorova, por su parte, aseguró que los fotógrafos llevaban meses trabajando en ese pasillo sin restricciones previas y que los agentes no advirtieron que se trataba de una detención.

Críticas a la actuación de los agentes de ICE en Nueva York

El episodio ocurrió pocos días después de otro enfrentamiento en el mismo tribunal de inmigración de Nueva York, donde un agente fue grabado empujando a una mujer ecuatoriana contra una pared tras el arresto de su esposo. Ambos hechos sucedieron en un área de acceso público, frecuentada diariamente por inmigrantes que asisten a audiencias, activistas, periodistas y agentes que realizan detenciones.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la subsecretaria asistente Tricia McLaughlin defendió la actuación de los agentes. En un comunicado, argumentó que fueron “rodeados por agitadores y miembros de la prensa que obstruían las operaciones” y que, pese a las órdenes de retirarse, los presentes no acataron.

Las imágenes difundidas contradicen esa versión y han desatado una fuerte reacción política. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó el uso de la fuerza y cuestionó la estrategia federal: “Este abuso contra inmigrantes respetuosos de la ley y contra los periodistas que cuentan sus historias debe terminar”.

En la misma línea, el asambleísta estatal Zohran Mamdani, aspirante a la alcaldía de Nueva York, advirtió que la violencia en 26 Federal Plaza "se ha vuelto rutinaria" y que no debe normalizarse en la ciudad.