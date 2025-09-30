Un padre de 3 hijos de Florida relata cómo fue el sangriento encuentro con un tiburón: "Mi muñeca colgaba hacia abajo y podía ver la carne"

Eddie Jarmakowicz fue atacado por un tiburón de arrecife (Triaenodon obesus). Wikimedia Commons / Eddie Jarmakowicz

Un padre de 3 hijos de Riviera Beach, Florida, relató el brutal ataque de un tiburón que sufrió durante una jornada de pesca submarina en las Bahamas. Eddie Jarmakowicz, de 53 años, resultó con heridas graves en el brazo izquierdo y la muñeca tras un encuentro sangriento que casi pudo costarle la vida.

Cómo ocurrió el brutal ataque del tiburón

El pescador explicó que todo sucedió cuando subía a la superficie con un pez que había capturado. “Vino por detrás de mí, se giró y agarró el pez y, desgraciadamente, también me atrapó la mano”, contó con crudeza a CBS12.

Aunque nunca vio al animal, su compañero de buceo aseguró que se trataba de un tiburón de arrecife de casi dos metros.

“Mi muñeca colgaba hacia abajo y podía ver la carne”, dijo al medio de comunicación local 25 WPBF.

Tras el ataque, Eddie logró nadar hasta su embarcación, llamada Square Grouper, donde le hicieron un torniquete antes de navegar durante 45 minutos hasta Grand Cay.

En la clínica apenas pudieron estabilizarlo, por lo que un piloto local lo trasladó en avión de regreso a Florida, donde un helicóptero lo llevó al HCA Florida Lawnwood Hospital.

La compleja cirugía tras el sangriento ataque de tiburón

El equipo médico encabezado por la doctora Aleta Paschal lo operó de urgencia durante más de cuatro horas. “Fue una lesión mayor, con músculos y tendones expuestos. Pude ver hasta el hueso del antebrazo”, señaló la especialista a CBS12.

Los cirujanos repararon al menos ocho tendones dañados y lograron salvar la movilidad de su mano. Eddie ya fue dado de alta y deberá seguir meses de rehabilitación.

Pese al sangriento ataque, Jarmakowicz mantiene intacta su pasión por el mar. “Para mí, esto es estar en contacto con la naturaleza, la creación de Dios. Me encanta estar en el agua. Es absolutamente hermoso. Es muy relajante. Es relajante a pesar de mi última aventura”, aseguró.