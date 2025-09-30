La nueva tarifa que afectará a este grupo de inmigrantes cada vez que intenten ingresar a Estados Unidos

Un autobús sale de una instalación fronteriza cerrada cuando se esperaba que los migrantes sujetos a un programa de restricción de asilo de la era Trump comenzaran a ingresar a los Estados Unidos en el cruce fronterizo de San Ysidro con México, en San Diego, California, EE. UU., 19 de febrero de 2021. REUTERS / Mike Blake

La estrategia migratoria de la administración Trump ha sumado una nueva medida enfocada en el incremento en la tarifa que deberán pagar ciertos inmigrantes al momento de ingresar al país por vía terrestre. Este ajuste forma parte de nuevas disposiciones migratorias aprobadas en la ley H.R.1 y entrará en vigor a finales de septiembre de 2025.

El aumento en la tarifa terrestre

De acuerdo con el Registro Federal de Estados Unidos, a partir del 30 de septiembre de 2025 el costo total por tramitar el Formulario I-94 en cruces terrestres será de 30 dólares. Esto se debe a que al cargo existente de 6 dólares se suma ahora una nueva cuota de 24 dólares establecida en la legislación H.R.1.

Según el portal especializado Fragomen, esta medida busca reforzar el financiamiento de los servicios de control migratorio, pero impactará directamente a quienes viajan por tierra desde países vecinos.

Además, el incremento no se limita al cruce terrestre. Según el mismo documento del Registro Federal, también se verán ajustes en otros trámites migratorios, como el sistema ESTA, cuya tarifa pasará de 21 a 40 dólares. Estas modificaciones forman parte de un paquete más amplio de cambios en tarifas migratorias impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

El Formulario I-94 es un documento indispensable para las personas extranjeras que ingresan a Estados Unidos por puertos de entrada terrestres. Este registro electrónico o en papel detalla la fecha de llegada, el estatus migratorio otorgado y el tiempo autorizado de permanencia en el país. Según explica la asociación NAFSA, el nuevo cargo de 24 dólares se aplicará de manera obligatoria en cada ingreso, sin posibilidad de exención.

Precisiones sobre la nueva tarifa

Aunque la medida impacta principalmente a quienes cruzan por tierra, existen aclaraciones importantes. Según el Registro Federal, este aumento no aplica en aeropuertos ni puertos marítimos, ya que en esos casos el I-94 se emite automáticamente sin costo adicional. En cambio, la tarifa extra está dirigida específicamente a los cruces por la frontera terrestre.

Por otro lado, la ley H.R.1 establece que esta tarifa no puede ser eximida ni reducida bajo ninguna circunstancia, lo que significa que todas las personas sujetas a este trámite deberán pagarla. Además, de acuerdo con NAFSA, el monto podrá actualizarse en el futuro con base en el Índice de Precios al Consumidor, lo que anticipa posibles aumentos anuales.

Finalmente, la normativa incluye otros cambios en cuotas migratorias, lo que refleja un ajuste general en el esquema de cobros del sistema de inmigración estadounidense.

Para alguien que realice cruces repetidos, por razón de trabajo temporal, visitas familiares o trámites fronterizos, el gasto extra de 24 dólares por cruce podría acumularse en cientos o miles de dólares al año.