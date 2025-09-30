Ian Roberts, superintendente escolar de Iowa, es detenido por ICE y pierde su licencia profesional: "Un shock para todos"

La comunidad educativa de Iowa quedó conmocionada tras la detención de Ian Roberts, superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, quien perdió su licencia profesional luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) confirmara que residía de manera ilegal en el país.

Revocación de la licencia y proceso de deportación

La Junta de Examinadores Educativos de Iowa informó mediante una carta que Roberts ya no era elegible para mantener su licencia debido a que “ya no posee presencia legal en Estados Unidos”. La decisión llegó apenas días después de que agentes federales lo arrestaran.

ICE detalló que Roberts, originario de Guyana, ingresó a Estados Unidos en 1999 con una visa de estudiante, pero actualmente enfrenta una orden final de deportación emitida en mayo de 2024. Fue detenido el pasado viernes en Des Moines y trasladado a una cárcel del estado.

Durante su arresto, los agentes encontraron en su vehículo oficial una pistola cargada, un cuchillo de caza y 3.000 dólares en efectivo. La agencia agregó que Roberts intentó huir tras una parada de tráfico, siendo finalmente capturado con la ayuda de la Patrulla Estatal de Iowa. Además, solicitaron a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos investigar cómo obtuvo el arma, ya que las personas en situación irregular en el país no pueden poseer armas de fuego.

La situación se agrava porque Roberts ya había tenido antecedentes en materia de armas. En 2021 fue citado y multado en Pensilvania por almacenar un rifle de caza cargado en su vehículo, y también enfrenta un cargo pendiente desde febrero de 2020 relacionado con posesión de armas.

Reacción del distrito escolar y desconcierto en la comunidad

Funcionarios de las Escuelas Públicas de Des Moines aseguraron desconocer el estatus migratorio de Roberts al momento de su contratación en 2023. Explicaron que el superintendente firmó un formulario verificando su elegibilidad para trabajar y que una firma de búsqueda se encargó de su proceso de selección, el cual incluyó verificaciones de antecedentes por la policía estatal y el FBI.

La junta escolar colocó a Roberts en licencia administrativa con goce de sueldo durante una reunión especial el sábado y adelantó que discutirán su cambio a licencia sin paga, considerando la revocación de su licencia profesional.

Jackie Norris, presidenta de la Junta de Escuelas Públicas de Des Moines, expresó que la noticia representa un momento complejo para el distrito: “Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: el Dr. Roberts fue un líder eficaz y respetado, y existen preguntas serias relacionadas con su ciudadanía y su capacidad para desempeñar legalmente sus funciones como superintendente”.

La caída de Roberts generó sorpresa en la comunidad educativa de Iowa, donde era reconocido por su cercanía con los estudiantes y su activa participación en eventos locales. Con más de dos décadas de experiencia en la educación y un paso previo como superintendente en Pensilvania, su arresto dejó un vacío en el distrito escolar más grande del estado.