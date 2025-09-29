Ni L'Oréal ni Nivea: la crema para pieles maduras con retinol y ácido hialurónico que se consigue a menos de 10 dólares en Walmart Estados Unidos

Ni L'Oréal ni Nivea: esta crema para pieles maduras tiene retinol y ácido hialurónico.

Una de las opciones más buscadas en Walmart Estados Unidos para el cuidado de la piel no es de la marca L’Oréal ni de Nivea. Se trata de una crema antienvejecimiento de Neutrogena con retinol y ácido hialurónico que ayuda a mejorar la textura de la piel, hidratar y suavizar arrugas y líneas de expresión, con un precio accesible de apenas 10 dólares.

¿Qué ofrece la crema Neutrogena Retinol que se compra en Estados Unidos?

La crema Retinol de Neutrogena (0.5 oz) es una de las más destacadas en Walmart. Con más de 3,453 calificaciones y una media de 4.3 estrellas, esta crema facial es una elección popular para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo.

Según la descripción de Walmart, esta crema:

Incorpora un complejo de retinol acelerado que mejora la textura y el tono de la piel.

Está clínicamente probada para suavizar líneas finas y disminuir manchas oscuras en apenas una semana.

Funciona como crema para la cara y el cuello , aportando hidratación gracias al ácido hialurónico .

No contiene parabenos, aceites minerales ni colorantes.

Forma parte de una línea recomendada por dermatólogos como rutina de cuidado antienvejecimiento.

Producto de Walmart. Walmart

Más características de la crema Retinol de Neutrogena en Walmart Estados Unidos

El frasco de 0,5 oz de esta crema de Neutrogena cuesta 9.97 dólares en la tienda online de Walmart, con devoluciones gratuitas por 90 días. Además, el producto es tan solicitado que, en las últimas 24 horas, tuvo “100+ comprados”. Incluso, Walmart lo resalta como “Selección popular”.

Quienes han probado el producto destacan mejoras en la suavidad y luminosidad de la piel. En la reseña de consumidores, un 89% afirmó sentir la piel más lisa y un 77% notó una reducción en arrugas y líneas visibles tras cuatro semanas de uso.

La crema es adecuada para uso diario. Se debe aplicar dos veces al día sobre el rostro y cuello previamente limpios.