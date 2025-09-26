Más de 100 niños estadounidenses quedaron sin padres por las redadas de ICE: “¿Mamá y papá no vuelven?”

Las redadas migratorias de la Administración de Donald Trump están dejando a cientos de niños ciudadanos estadounidenses sin padres ni cuidadores. En Texas, Febe y Angelo Pérez, de 6 y 9 años, vieron cómo agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se llevaban a su madre, Kenia, en medio de la madrugada, enfrentando la pesadilla de no saber si volverían a verla.

Niños de Estados Unidos, las víctimas invisibles de ICE

De acuerdo con una investigación de CNN, más de 100 menores nacidos en Estados Unidos han quedado abandonados tras la detención o deportación de sus padres este año. Muchos de ellos terminan en hogares de acogida o al cuidado de familiares, vecinos e incluso desconocidos.

Abogados y organizaciones denunciaron que, en algunos casos, ICE no otorgó tiempo suficiente para que los padres designaran a un tutor o tramitaran los pasaportes de sus hijos, como exige la normativa vigente. Heidi Altman, del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, afirmó que el sistema de protección “ha desaparecido” y que la discreción que antes evitaba separaciones innecesarias ya no se está aplicando.

Historias como la de una niña con autismo de 11 años en Nebraska, colocada en un hogar de acogida tras la detención de su padre, muestran el impacto directo de estas medidas. En California, una bebé de 10 meses quedó con amigos de la familia cuando su madre fue arrestada en una plantación de cannabis.

Una crisis de separación familiar que crece

En Galveston, Texas, Kenia Pérez intentó prepararse para lo inevitable: habló con amigos de confianza para que cuidaran de sus hijos en caso de ser detenida. Sin embargo, fue deportada solo 11 días después de su arresto. Sus hijos pasaron por varias casas de compañeros de trabajo hasta que una amiga les dio refugio temporal.

Organizaciones como Amigos de los Trabajadores del Campo han estado recolectando donaciones de pañales, fórmula, ropa y juguetes para estas familias, pero la ayuda es limitada. “No hay apoyo gubernamental, así que toda la ayuda proviene de la comunidad”, explicó su directora, Martita Martínez-Bravo.

El portavoz de ICE sostuvo que los padres tienen oportunidad de designar tutores y que la agencia cumple con la ley, pero no proporcionó datos sobre el número de niños en esta situación. Legisladores estatales han impulsado leyes para facilitar que los padres indocumentados designen cuidadores antes de ser detenidos, en un intento de mitigar el trauma infantil.

Mientras tanto, los expertos advierten que las consecuencias psicológicas pueden durar toda la vida. Wendy Cervantes, especialista en políticas migratorias, advirtió que estas separaciones “ponen la vida de un niño patas arriba”.

Desde Honduras, Pérez finalmente logró reunir a sus hijos, pero confesó temer por su seguridad en uno de los países más violentos del mundo. “Me aterra”, dijo a CNN. “No me gustan las decisiones que estoy tomando, pero no tengo alternativa”, admitió.