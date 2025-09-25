Confirmado: Expertos determinan el año en el que Florida podría quedar bajo el agua por el cambio climático

El Puerto de Miami sería uno de los más afectados. OHLA

Las hermosas postales que dan validez de la hermosura de Florida, pronto podrían cambiar debido al amenazante aumento del nivel del mar. Y es que de acuerdo con los mapas interactivos elaborados por la organización científica Climate Central, miles de hogares, calles y espacios naturales de ciudades como Miami, podrían verse afectados por inundaciones permanentes en las próximas décadas.

Zonas de Florida en riesgo hacia 2050

Según un reciente mapa de Climate Central, gran parte del sur de Florida quedaría expuesto a inundaciones costeras hacia el año 2050, particularmente en áreas bajas de:

Miami

Miami Beach

Fort Lauderdale

Cayos de Florida

Los Everglades

Los modelos muestran que, si las emisiones globales continúan en niveles altos, las mareas más frecuentes y los eventos extremos provocarían que zonas residenciales, carreteras y espacios turísticos enfrenten anegamientos crónicos.

De acuerdo con Newsweek, estas previsiones implican que miles de personas tendrían que adaptarse a condiciones de inundación recurrente, con impactos en el mercado inmobiliario, la infraestructura urbana y el turismo, uno de los motores económicos del estado.

Lo anterior tendría mayor impacto en el sur de Florida por su geografía plana y costera, lo que le ha convertido en uno de los lugares más sensibles al aumento proyectado de entre 10 y 17 pulgadas para mediados de siglo.

Un futuro poco alentador

Las estimaciones a más largo plazo muestran escenarios aún más graves. De acuerdo con el Compacto Climático del Sureste de Florida, el nivel del mar podría subir entre 21 y 54 pulgadas para 2070, lo que expandiría las zonas bajo riesgo desde el área metropolitana de Miami hasta comunidades del golfo como Naples, Sarasota y Tampa Bay.

Hacia 2100, los mapas de Climate Central anticipan que extensas áreas del sur de Florida, incluyendo los Everglades y los Cayos, podrían quedar sumergidas de manera permanente.

Un futuro condicionado por las decisiones actuales

Aunque las proyecciones varían según los escenarios de emisiones y políticas ambientales, los expertos señalan que la ventana para actuar es limitada. Las decisiones en torno a reducción de gases de efecto invernadero y construcción de defensas costeras determinarán si ciudades icónicas como Miami Beach logran resistir o se convierten en símbolos de la vulnerabilidad climática.

Según Climate Central, la crisis no es un problema lejano, ya en este siglo se espera que la vida diaria de millones de residentes en Florida cambie radicalmente por el aumento del nivel del mar.