Arrestan a pareja en Wisconsin por tener a sus 6 hijos encerrados en una bodega: "Cargarán con cicatrices emocionales"

Las autoridades de Milwaukee, Wisconsin, arrestaron a una pareja acusada de mantener a sus seis hijos —incluido un bebé de dos meses— viviendo en condiciones insalubres dentro de una bodega. El caso generó gran indignación en la comunidad y abrió un debate sobre la vulnerabilidad de los menores en situaciones de pobreza extrema.

El dramático rescate de los niños dentro de la bodega

El hallazgo ocurrió en las instalaciones de StorSafe, cuando la policía respondió a un llamado por el llanto persistente de un menor. Al llegar, los agentes detectaron un olor penetrante y escucharon la tos de un niño proveniente de una bodega cerrada con candado.

Bomberos intervinieron para cortar el candado y liberar a los menores, cuyas edades oscilaban entre los dos meses y los nueve años. Según el informe, el espacio apenas contenía un sofá seccional, un colchón sin cobertores y un balde que servía como sanitario improvisado. La única luz entraba por una pequeña rendija en la puerta metálica.

A pesar de las condiciones en las que fueron hallados, los niños no presentaban lesiones físicas visibles, informaron las autoridades. Equipos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Milwaukee acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata. Hasta el momento, las entidades responsables no han emitido comentarios oficiales sobre el futuro de los menores.

La detención de la pareja y los cargos en su contra

La policía detuvo en el estacionamiento a Charles Dupriest, de 33 años, y a Azyia Zielinski, de 26, quienes se encontraban descansando en una camioneta junto a un perro. Dentro del vehículo, que tenía tres filas de asientos disponibles, se localizó un arma de fuego cargada.

Dupriest, quien figura en el registro de delincuentes sexuales, enfrenta seis cargos por negligencia infantil y uno por posesión ilegal de armas. Cuatro de los cargos fueron clasificados como delitos graves, ya que involucran a menores de seis años. Por su parte, Zielinski también fue acusada de negligencia.

Durante las entrevistas con las autoridades, los niños declararon que habían permanecido varias semanas encerrados en la bodega y que dependían de su hermano mayor, de nueve años, para recibir alimento y cuidado. Relataron que sus padres consumían alcohol y fumaban tanto dentro de la bodega como en la camioneta, además de exigirles permanecer en silencio.

Zielinski reconoció que la familia había estado viviendo en el lugar por cerca de seis semanas, después de ser desalojados de un albergue para mujeres. Admitió que podría haber dejado a los menores al cuidado de familiares, pero no lo hizo.

En la primera audiencia judicial, se fijó una fianza de 5.000 dólares para Zielinski y de 20.000 dólares para Dupriest. La comisionada Andrea Bolender calificó el caso como “extremadamente grave” y advirtió que “estos niños cargarán con cicatrices emocionales el resto de sus vidas”, subrayando la obligación de las autoridades de proteger su bienestar. La próxima audiencia preliminar fue programada para el 25 de septiembre.