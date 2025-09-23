Un policía de Texas muere en brutal accidente tras responder una llamada de emergencia: “Estamos destrozados hoy”

El oficial Jerry Wayne Adamick Jr., del Departamento de Seguridad Pública de Texas – Patrulla de Carreteras, perdió la vida en acto de servicio el lunes 15 de septiembre de 2025. OFFICER DOWN MEMORIAL PAGE (ODMP)

La comunidad de Texas enfrenta la pérdida de Jerry Wayne Adamick Jr., un veterano del ejército y policía estatal, que perdió la vida en un brutal accidente mientras atendía una llamada de emergencia en el condado de San Jacinto.

¿Cómo murió el veterano del ejército y policía de Texas?

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) confirmó en un comunicado en Facebook que el policía de 44 años murió el 15 de septiembre, cuando su patrulla salió de la carretera FM 945, chocó contra un árbol y se incendió. El hecho ocurrió cuando se dirigía a auxiliar a un alguacil que había pedido apoyo por un hombre armado.

Según recogió People, el coronel Freeman F. Martin del DPS de Texas declaró: “Nuestros corazones están rotos hoy. El veterano del ejército sirvió con valentía durante más de dos décadas, y nos enorgullece que eligiera continuar su servicio en nuestra familia DPS”.

La despedida al policía caído en Estados Unidos

En una publicación en Facebook, la representante estatal Janis Holt aseguró que Adamick “ejemplificó el coraje, la dedicación y el desinterés que definen al Departamento” y recordó que “su esposa y su madre dijeron que amaba ser policía, era su trabajo soñado”.

El DPS, también a través de Facebook, informó que el 17 de septiembre se llevó a cabo un recorrido fúnebre desde Beaumont hasta Huntsville, donde ciudadanos y cuerpos de emergencia se reunieron para rendir homenaje. La institución agradeció públicamente “el inmenso apoyo brindado a la familia del oficial, a sus colegas y a todo el Departamento en este momento tan difícil”.

De acuerdo con People, Adamick pertenecía a la Clase A-2024 del DPS, tenía un título universitario y recientemente había recibido el Veterans National Defense Award. Ahora, lo recuerdan su esposa Roxanne y cinco hijos adultos.