Un periodista latino que fue detenido por ICE y quedó en libertad podría ser deportado: "Su abogado está preocupado"

La situación migratoria del periodista latino Mario Guevara, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hace más de dos meses en Georgia, ha generado preocupación entre sus abogados, quienes advirtieron que su deportación podría ser inminente tras la reapertura de un viejo caso migratorio en su contra y una orden que lo enviaría de regreso a El Salvador.

La apelación que reabre su caso

Guevara fue arrestado el 14 de junio por la policía local de DeKalb County, en las afueras de Atlanta, mientras cubría una protesta contra la Administración de Donald Trump. Aunque un juez de inmigración le concedió fianza en julio, el periodista permaneció bajo custodia debido a que el gobierno apeló la decisión. Todas las acusaciones penales en su contra fueron posteriormente desestimadas, confirmó la fiscalía del condado.

El viernes pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) desestimó la apelación del gobierno sobre la fianza por considerarla "moot", pero al mismo tiempo declaró que existía una orden final de deportación contra Guevara. Según el fallo, ni la BIA ni el juez de inmigración tienen autoridad para fijar una nueva fianza en su caso.

Los abogados del periodista aseguran que esta decisión se basa en información incorrecta. Argumentan que el caso original fue cerrado administrativamente hace más de una década y que, en ese momento, Guevara obtuvo autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos. Además, su equipo legal pidió que el caso vuelva a la corte de inmigración para considerar que ahora cuenta con una petición de residencia pendiente, presentada por su hijo ciudadano estadounidense.

Temor por una deportación inminente

Scarlet Kim, abogada de la American Civil Liberties Union, explicó que el fallo del viernes confunde la resolución de hace 13 años, cuando a Guevara se le concedió salida voluntaria, con una orden de deportación formal. “No sabemos cuál es el estado real de su deportación, pero tememos que ICE pueda proceder de inmediato”, advirtió.

En paralelo, un juez federal en Georgia celebró una audiencia de emergencia solicitada por la defensa, en la que pidió a ambas partes presentar más información antes de tomar una decisión. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional mantuvo que Guevara está en el país de manera ilegal y que existe una orden de deportación emitida en 2012.

Guevara, de 48 años, es una figura reconocida en Atlanta por documentar y transmitir en vivo las operaciones de ICE y de otras agencias de seguridad. Fundó el medio digital MG News y trabajó durante años en el periódico Mundo Hispánico. Sus abogados sostienen que su detención es un castigo por su labor periodística y constituye una violación a sus derechos constitucionales.

Mientras la batalla legal continúa, organizaciones de derechos civiles y colegas periodistas han mostrado preocupación por lo que consideran un precedente peligroso para la libertad de prensa y para los inmigrantes que viven en Estados Unidos.