Una inmigrante revela que fue puesta en aislamiento en Estados Unidos a pesar de padecer depresión postparto: “Lloraba mucho”

La mujer fue deportada a México y espera volver a Estados Unidos pronto de manera legal.

Una mujer inmigrante, identificada como Faviola Salinas Zaraté, denunció que fue recluida en aislamiento en un centro de detención del ICE en Luisiana, Estados Unidos, aun cuando sufría depresión postparto. El caso, documentado por The Marshall Project y Univision Noticias, puso sobre la mesa cómo el uso de confinamiento solitario se ha intensificado en los últimos meses en el sistema migratorio, especialmente bajo condiciones que agravan los problemas de salud mental.

La historia de Faviola Salinas: un caso alarmante

De acuerdo con lo revelado por Faviola, madre de tres hijos, fue detenida en febrero pasado, aproximadamente tres meses después de que nació su hija menor. En ese momento ya estaba luchando contra la depresión postparto, pero según relata, las condiciones de detención empeoraron su estado.

Durante casi dos meses, fue aislada en una celda sin ventanas en el centro de procesamiento de ICE en Basile, Luisiana. El inodoro estaba roto, la higiene era deficiente, y Faviola contó que lloraba mucho, sufrió episodios de humillación y, en algunos momentos, perdió el control de sus funciones corporales por la emoción y el estrés.

Personal médico del centro le dijo, de manera presencial en inglés, un lenguaje que no domina, que la colocaron en aislamiento “por su propia seguridad” y para evitar que lastimara a otros detenidos. Sin embargo, Faviola afirma que nunca recibió el apoyo psicológico ni el tratamiento que su salud exigía. Tras su deportación, desde México dice que aún tiene pesadillas relacionadas con esa etapa.

¿Qué dice ICE sobre el aislamiento?

De acuerdo con autoridades del centro, el aislamiento se utiliza frecuentemente cuando alguien se considera un riesgo para sí mismo u otros.

ICE también ha señalado que existen protocolos para aislar temporalmente a detenidos bajo ciertas condiciones, incluyendo enfermedad mental o comportamientos que puedan desencadenar violencia o daño.

Sin embargo, en este caso particular, según la versión de Faviola y de los medios, dichos protocolos no se aplicaron con la supervisión médica ni con la atención mental necesaria.

No al aislamiento según organizaciones internacionales

Organizaciones de derechos humanos y defensores de la salud mental han advertido durante años que el confinamiento solitario puede tener efectos devastadores cuando se aplica sin cuidado clínico. Se asocia con alucinaciones, agravamiento de depresión, ansiedad severa, psicosis, y en madres recientes puede dañar el vínculo con el bebé o afectar la capacidad de recuperación emocional.

En este caso, el aumento documentado por The Marshall Project y Univision muestra que, de diciembre de 2024 a agosto de 2025, ha habido un incremento del 41 % en el número de personas que han pasado al menos un día en aislamiento bajo custodia de ICE.

¿Qué viene para Faviola?

Luego de su tiempo en aislamiento, y un posterior período en un centro de detención, Faviola Salinas fue deportada a México. Aunque ya no está bajo custodia del ICE, asegura que las secuelas emocionales siguen presentes: pesadillas recurrentes, ansiedad, vergüenza, y un dolor profundo por el aislamiento sufrido cuando estaba en una etapa emocionalmente vulnerable.