Alerta de oferta en Estados Unidos: La crema reparadora de Garnier con ácido hialurónico y ácido cítrico que se vende a menos de 7 dólares en Walmart

Esta crema reparadora de Garnier, enriquecida con ácido hialurónico y ácido cítrico, se conseguir a 6.74 dólares en Walmart Estados Unidos. Freepik

Esta oferta increíble de Walmart es imposible de ignorar, si estás buscando un buen producto de cuidado capilar efectivo y accesible en Estados Unidos. Se trata de una crema reparadora de Garnier, enriquecida con ácido hialurónico y ácido cítrico, que ahora puede conseguirse por menos de 7 dólares.

¿Cuál es el precio de la crema reparadora de Garnier en Walmart?

La crema restauradora para el cabello de la línea Garnier Fructis es una crema en gel con ácido hialurónico y ácido cítrico. Este producto sin enjuague (es decir, leave in), pasó de costar 9.00 dólares a 6.74 dólares, lo que representa un descuento de 2.26 dólares al realizar la compra online, según la información publicada por Walmart.

Además, esta crema de Garnier, con 4.4 estrellas en más de 450 reseñas, cuenta con la posibilidad de devoluciones sin costo durante 90 días, lo que brinda mayor seguridad en la compra en Estados Unidos.

Este producto cuenta “con la hidratación de una crema y la sujeción de un gel, con una fórmula sedosa que retiene la humedad y proporciona hasta 100 horas de definición y control del encrespamiento”.

Beneficios de la crema reparadora Garnier con ácido hialurónico y ácido cítrico

La crema reparadora de Garnier combina la nutrición de una crema con la fijación de un gel, ofreciendo hasta 100 horas de definición y control del encrespamiento sin dejar sensación pesada. Sus principales características incluyen:

Fórmula con ácido hialurónico y ácido cítrico que ayuda a retener la humedad.

Fórmula control de frizz

Mantiene la hidratación del cabello .

. Ideal para cabello rizado u ondulado gracias a su efecto restaurador .

Libre de sulfatos, siliconas, parabenos, ftalatos y aceites minerales.

Apta para veganos y aprobada por Cruelty-Free International bajo el programa Leaping Bunny.

Recomendaciones de uso de la crema para el cabello de Garnier. Walmart

Desde la tienda de Garnier en Walmart indican que puede aplicarse tanto en el cabello húmedo como en seco, distribuyéndose desde la raíz hasta las puntas para definir rizos y lograr un acabado suave y brillante.