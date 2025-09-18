Estados Unidos cuenta con la línea de tren ligero más larga del mundo y está en Los Ángeles

En Estados Unidos, la región metropolitana de Los Ángeles se prepara para marcar un nuevo récord en materia de transporte urbano gracias a la A Line del Metro angelino. Y es que gracias a una nueva extensión en este tramo ferroviario, Long Beach estará conectado con el Valle de San Gabriel atravesando Pasadena y el centro de Los Ángeles, hasta Pomona, consolidando al sur de California como uno de los sistemas ferroviarios ligeros más ambiciosos del país.

La A Line: eje del tren ligero en California

Actualmente la A Line recorre 48.5 millas y da servicio a 44 estaciones entre Long Beach y Azusa. Con esas dimensiones ya es reconocida como la línea de tren ligero más extensa en operación a nivel mundial.

Gracias al Regional Connector, inaugurado en 2023, permitió integrar de forma directa trayectos estratégicos entre Union Station, Pasadena y el sur de Los Ángeles, lo que elevó la competitividad del sistema.

Sin embargo, y de acuerdo con Secret Los Ángeles, será el 19 de septiembre, que la línea inaugurará la extensión de 9 millas que llevará la línea hasta Pomona North, con paradas en Glendora, San Dimas y La Verne.

Este tramo, que forma parte del proyecto en curso Foothill Gold Line, dejará la red en cerca de 58 millas totales y ampliará la cobertura en el Valle de San Gabriel, un área clave del condado de Los Ángeles. La obra no solo beneficia a estudiantes y residentes de estas ciudades, sino que fortalece la conexión con el corazón económico y cultural de California.

Según el mismo medio, los trenes tendrán un lapso de recogida de 8 minutos durante las horas de mayor circulación, y su servicio se extenderá desde las 4 de la mañana hasta medianoche.

Lo que viene para el transporte en Los Ángeles

Los planes a futuro contemplan prolongar la A Line hacia Claremont y Montclair, en el vecino condado de San Bernardino. Aunque los ajustes presupuestales han movido los plazos, se mantiene la meta de alcanzar esas localidades en la próxima década, lo que reforzaría aún más la interconexión entre el centro de Los Ángeles y el Inland Empire.

En paralelo, la nueva estación Pomona North permitirá enlace con la línea San Bernardino de Metrolink, dando al Valle de San Gabriel una salida directa hacia Union Station y generando una red más integrada en la región. Esta intermodalidad refuerza la apuesta de California por un transporte público competitivo y sostenible.

Un corredor estratégico hacia Nevada

Mientras Los Ángeles avanza con la expansión de su tren ligero, otro gran proyecto ferroviario acapara la atención en el suroeste de Estados Unidos: Brightline West. Esta línea de alta velocidad conectará Las Vegas, en Nevada, con Rancho Cucamonga, en California, donde los pasajeros podrán enlazar con Metrolink rumbo a Los Ángeles.

Con 218 millas de recorrido en el corredor de la I-15 y trenes que alcanzarán hasta 200 mph, se espera que el servicio entre en operación hacia 2028, impulsado por inversión privada y apoyo federal.