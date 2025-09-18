Lanzan mapa de deportaciones en Estados Unidos con registros desde 1895: “Inmigrantes no blancos han sufrido más exclusión”

Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, presentó un mapa interactivo que registra más de un siglo de deportaciones. La herramienta digital rastreó registros desde 1895 y muestra cómo ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Miami han sido escenarios clave de políticas migratorias que impactaron directamente a comunidades inmigrantes.

Un mapa histórico desde Los Ángeles hasta Nueva York

El mapa, desarrollado por el Center for Immigration Law and Policy de UCLA, en colaboración con la iniciativa Million Dollar Hoods, permite consultar orden por orden de deportación en Estados Unidos, revelando el “racismo sistémico” generado durante los últimos 100 años, de acuerdo con Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA.

De acuerdo con los datos presentados, cerca del 96% de las expulsiones han afectado a personas procedentes de Latinoamérica, el Caribe, Asia y África. La información también expone cómo las políticas implementadas en Washington D. C. a lo largo del siglo XX tuvieron efectos desproporcionados en comunidades asentadas en California, Texas, Arizona y Nueva York.

Según los investigadores, este registro histórico es el primero que reúne de manera pública las cifras de deportaciones desde finales del siglo XIX. En ciudades fronterizas como El Paso, San Diego o Tucson se observan los primeros patrones de expulsiones, mientras que en décadas más recientes, urbes como Houston o Atlanta destacan por el alto número de casos.

Exclusión y sesgo racial en las políticas migratorias

El análisis de UCLA apunta a un punto central: los inmigrantes no blancos han sufrido más exclusión en el sistema estadounidense. Desde las primeras restricciones plasmadas en la Ley de Inmigración de 1924 hasta las redadas masivas en California y Nueva York durante los años 80 y 90, los registros muestran un sesgo claro en la aplicación de las políticas de deportación.

Los investigadores señalan que la evidencia histórica no deja dudas sobre cómo la raza y el origen nacional influyeron en la forma en que el gobierno federal aplicó las leyes migratorias. La mayoría de las deportaciones ejecutadas en más de cien años han rído en comunidades mexicanas, centroamericanas, caribeñas y asiáticas.

Un insumo para el debate actual en Estados Unidos

La base de este proyecto se nutre de estadísticas oficiales recopiladas desde 1895, cuando el Comisionado General de Inmigración registraba las primeras órdenes de deportación, hasta la actualidad, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es responsable de su ejecución.

Por su parte, Kelly Lytle Hernández, profesora de UCLA e integrante del equipo, subraya que este archivo visual muestra cómo la política de deportaciones no solo ha determinado la vida de millones de personas, sino que además ha incidido en la propia composición racial de Estados Unidos.