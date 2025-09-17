El ungüento de China extra fuerte con aceite de canela para la artritis que se vende en Walmart EEUU a menos de 7 dólares

De acción rápida, este ungüento chino alivia la artritis y el dolor articular. Walmart

El ungüento extrafuerte de China con aceite de canela se ha convertido en una de las opciones más buscadas en Estados Unidos por quienes sufren de artritis y dolor en las articulaciones. Con un precio de menos de 7 dólares en Walmart EEUU, este producto resalta por su efectividad y trayectoria de más de un siglo en el mercado.

¿Qué ofrece este ungüento extrafuerte con aceite de canela?

La fórmula del ungüento extrafuerte Tiger, disponible en un frasco de 0,63 oz, está diseñada para aliviar molestias articulares y el dolor provocado por la artritis. Según la descripción oficial en Walmart, combina ingredientes herbales, entre los que sobresale el aceite de canela, responsable de brindar una sensación de calor que ayuda a reducir la incomodidad.

Entre sus características más destacadas:

Actúa con rapidez sobre el dolor.

Aporta un calor reconfortante gracias al aceite de canela .

Es confiable desde hace más de 100 años .

Libre de AINEs, parabenos y no probado en animales.

Elegible para planes de salud como HSA y FSA en Estados Unidos.

Producto. Walmart

Precio y detalles de compra en Walmart EEUU

El producto tiene un costo de 6.78 dólares, lo que lo posiciona como una alternativa accesible frente a otros tratamientos tópicos. En la página de Walmart EEUU se señala que cuenta con una valoración promedio de 4.7 estrellas.

“Nuestro objetivo es mostrarte información precisa sobre los productos. La información que ves aquí fue proporcionada por fabricantes, proveedores y otros, y no ha sido confirmada por nosotros”, mencionan los creadores de Tiger.