La subsecretaria del DHS le responde a actriz que arremetió contra ICE en los Emmy 2025: "Esta mujer aviva las llamas del odio"

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, le respondió a Hannah Einbinder, luego de su discurso en los Emmy 2025. DHS / Europa Press

La polémica se encendió en Estados Unidos tras el discurso de la actriz Hannah Einbinder en los Emmy 2025, donde criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y expresó su apoyo a Palestina. Su mensaje generó la respuesta inmediata del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que acusó a la ganadora del premio de “avivar las llamas del odio”.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS critica a actriz tras su mensaje en los Emmy 2025

La respuesta llegó de Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, quien en un comunicado difundido por TMZ y citado por Fox News, calificó de ofensivo el cierre del discurso de la actriz. Einbinder, al recibir su premio como mejor actriz de reparto en comedia por la serie Hacks, lanzó la frase: “Fuck ICE y free Palestine”.

“Qué feo. Esta demonización inspira violencia contra nuestros agentes de ICE, quienes enfrentan un aumento del 1000 % en los ataques en su contra”. Y agregó: “Mientras esta mujer aviva las llamas del odio, nuestros valientes oficiales seguirán haciendo cumplir la ley y protegiendo a los estadounidenses”, afirmó McLaughlin.

Hannah Einbinder explica por qué habló de Palestina en los Emmy 2025

En la sala de prensa posterior a la gala, la actriz defendió su decisión de pronunciarse sobre Palestina. Contó que tiene amigos trabajando en Gaza como médicos y docentes en medio de la guerra, y señaló que sentía una obligación personal de visibilizar esa realidad.

“Creo que es mi obligación como judía distinguir a los judíos del Estado de Israel, porque nuestra religión y cultura son algo muy importante y duradero, separado de ese proyecto etnonacionalista”, precisó Einbinder.

También recordó su apoyo al movimiento Film Workers for Palestine, al que definió como un boicot dirigido únicamente a instituciones cómplices del conflicto.