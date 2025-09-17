Kristi Noem anuncia los beneficios de unirse a ICE: bono de 50.000 dólares y privilegios de jubilación

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, destacó los beneficios que ofrece el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para quienes deseen incorporarse a la fuerza. La funcionaria informó que ya se recibieron más de 150.000 solicitudes de empleo y que más de 18.000 ofertas de trabajo tentativas fueron emitidas.

Incentivos económicos para los nuevos agentes de ICE en Estados Unidos

ICE lanzó un paquete de beneficios que incluye un bono de 50.000 dólares por firmar, opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles de hasta 60.000 dólares, y un sistema de jubilación mejorado para sus oficiales. Además, los trabajadores pueden recibir hasta un 25% de pago adicional según su cargo y responsabilidades.

En su sitio oficial, la agencia hace un llamado a quienes deseen “sacar a criminales y depredadores de Estados Unidos”, y aseguran que no es necesario contar con un título universitario para postularse.

ICE has received more than 150,000 applications from patriotic Americans who want to defend the homeland by removing the worst of the worst criminal illegal aliens from the U.S. We have already issued more than 18,000 tentative job offers.



Americans are answering their… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 15, 2025

Cuáles son los requisitos y condiciones de trabajo en ICE

La convocatoria incluye puestos de oficiales de deportación, investigadores criminales y abogados generales. Entre los requisitos se encuentra mantener una excelente condición física, contar con habilidades de pensamiento crítico y demostrar integridad y compromiso con la misión de la agencia.

ICE señala que sus agentes enfrentan riesgos en el cumplimiento de su labor, pero reciben entrenamiento especializado y medidas de seguridad para garantizar su bienestar.

En su sitio web, la agencia subraya que busca candidatos con coraje y vocación de servicio para “mantener a salvo a Estados Unidos del crimen transfronterizo y la inmigración ilegal que amenaza la seguridad nacional y la seguridad pública”.