ICE detiene a la pareja de una oficial de Nueva York: "Estamos devastados, es un gran contribuyente a la sociedad"

Un operativo de ICE en Nueva York terminó con la detención de Nathaniel Rojas, un ciudadano dominicano que es poseedor de una Green Card. Esta situación provocó indignación entre su familia y la comunidad. El caso involucra a la subcomisionada del Departamento de Corrección, Wendy Garcia, pareja del detenido.

Pareja de una funcionaria de Nueva York fue detenido por ICE

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Rojas tiene antecedentes por delitos graves, entre ellos robo mayor, conducir ebrio con un menor de edad en el vehículo, robo de identidad y hurto en comercios. Por esa razón, ICE lo mantiene bajo custodia mientras avanzan los procesos de remoción.



Tricia McLaughlin, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, dijo que una green card es un privilegio y puede ser revocada si la ley es violada.

La reacción de la familia y la comunidad

La hija de Rojas aseguró a The Daily News sentirse devastada y señaló que su padre, que vive en Estados Unidos desde los 19 años, siempre fue un gran aporte a la sociedad. Amigos y allegados lo describen como una figura paterna y un hombre comprometido con su familia.



Pese a los señalamientos en su contra, sus abogados presentaron una petición de habeas corpus para frenar la deportación. Un juez federal ordenó que no sea expulsado del país hasta que el caso se resuelva.

Rojas permanece en un centro de detención en el condado de Orange mientras continúa el proceso judicial que definirá su futuro en el país.