La moderna cafetera de lujo que prepara cafés fríos y calientes que Walmart vende en Estados Unidos a 129 dólares

La Keurig K-Duo Essentials es una de las cafeteras más atractivas del mercado estadounidense. Disponible en Walmart por 129 dólares, este modelo compacto y moderno se destaca por su capacidad de preparar cafés fríos y calientes con la misma eficiencia. Además, puede preparar una taza individual y también una jarra completa de café.

La cafetera de lujo que Walmart vende en Estados Unidos

La Keurig K-Duo Essentials permite preparar desde cápsulas K-Cup hasta café molido tradicional en su jarra de vidrio. Su depósito de agua extraíble de 72 oz facilita el uso diario y reduce las recargas constantes.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran:

Brew Over Ice , para cafés y tés fríos sin perder intensidad.

Strong Brew , que intensifica el sabor en cada taza.

Pausa y servir , para disfrutar de café recién hecho incluso antes de terminar la preparación.

Opciones de preparación en diferentes tamaños: tazas individuales de 8, 10 o 12 oz, o jarra de 8, 10 o 12 tazas.

La cafetera que vende Walmart en Estados Unidos Walmart

Opiniones de clientes que ya la tienen

Los usuarios que ya adquirieron esta cafetera en Walmart dejaron comentarios en el sitio, donde resaltan su practicidad y diseño.

Varios compradores aseguran que reemplazaron cafeteras antiguas con este modelo porque ofrece todas las funciones en un solo aparato compacto.

La cafetera está disponible en Walmart Estados Unidos, con envío gratuito y devoluciones sin costo en 90 días.