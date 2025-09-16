El emblemático restaurante de Miami con estrella Michelin que tiene los mejores tacos al pastor

El restaurante de Miami con estrella Michelin que tiene los mejores tacos al pastor Instagram @losfelixmiami

En Coconut Grove, Los Félix es un restaurante de Miami que ofrece una experiencia gastronómica única que combina tradición indígena, ambiente relajado y una propuesta creativa que lo llevó a obtener una estrella MICHELIN. Allí se puede comer auténtica comida mexicana, como sus ricos tacos al pastor.

Los Félix: el restaurante de comida mexicana que se destaca en Miami

Según su sitio web, el restaurante se inspira en la herencia ancestral con ingredientes como maíz criollo, cacao, chiles y calabaza. Gracias a un molino propio, preparan tortillas a mano todos los días siguiendo el método tradicional de la milpa, lo que les permite mantener un fuerte vínculo entre la tierra y la mesa.

Los tacos al pastor que conquistan Miami

Su plato estrella son los tacos al pastor, elaborados con cerdo marinado en chiles, especias y piña, servidos con cebolla y cilantro fresco. Están disponibles durante la cena de martes a sábado y también forman parte de su brunch de fin de semana, posicionándose como uno de los imperdibles de la ciudad.

Los Félix también ofrece tamales, arepas y carnitas de cerdo. Además, su menú cuenta con una gran variedad de tragos y bebidas sin alcohol.

Dónde queda y cuáles son los horarios de Los Félix