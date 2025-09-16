El emblemático restaurante de Miami con estrella Michelin que tiene los mejores tacos al pastor
Este restaurante de Florida se consolidó como uno de los lugares más destacados de Miami gracias a su cocina ancestral y a sus famosos tacos al pastor.
En Coconut Grove, Los Félix es un restaurante de Miami que ofrece una experiencia gastronómica única que combina tradición indígena, ambiente relajado y una propuesta creativa que lo llevó a obtener una estrella MICHELIN. Allí se puede comer auténtica comida mexicana, como sus ricos tacos al pastor.
Los Félix: el restaurante de comida mexicana que se destaca en Miami
Según su sitio web, el restaurante se inspira en la herencia ancestral con ingredientes como maíz criollo, cacao, chiles y calabaza. Gracias a un molino propio, preparan tortillas a mano todos los días siguiendo el método tradicional de la milpa, lo que les permite mantener un fuerte vínculo entre la tierra y la mesa.
Los tacos al pastor que conquistan Miami
Su plato estrella son los tacos al pastor, elaborados con cerdo marinado en chiles, especias y piña, servidos con cebolla y cilantro fresco. Están disponibles durante la cena de martes a sábado y también forman parte de su brunch de fin de semana, posicionándose como uno de los imperdibles de la ciudad.
Los Félix también ofrece tamales, arepas y carnitas de cerdo. Además, su menú cuenta con una gran variedad de tragos y bebidas sin alcohol.
Dónde queda y cuáles son los horarios de Los Félix
-
Cena: martes a jueves y domingo de 5:30 p.m. a 10 p.m., viernes y sábado hasta las 11 p.m.
-
Brunch: sábados y domingos de 11 a.m. a 3 p.m.
-
Dirección: 3413 Main Highway, Miami, FL 33133.
-
Reservas disponibles en su sitio web.