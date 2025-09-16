El conmovedor video de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska que compartieron sus amigos: cómo era su vida en Estados Unidos

Los amigos de Iryna Zarutska compartieron en redes sociales un video con momentos alegres de su vida en Estados Unidos, donde se había refugiado tras la invasión rusa de Ucrania. La joven fue brutalmente asesinada el 22 de agosto en un tren de la línea azul del sistema de transporte CATS, lo que generó indignación y dolor en la comunidad.

El video que muestra los momentos felices de Iryna, la refugiada ucraniana que fue asesinada en Estados Unidos

Unos amigos de Zarutska publicaron un reel en Instagram en el que se la ve disfrutando de actividades cotidianas y divertidas de su vida en Charlotte, Estados Unidos.

En las imágenes aparece cocinando con amigos, jugando a las cartas, disfrutando de la piscina, entrenando en el gimnasio y haciendo distintas actividades cotidianas.

El crimen que conmocionó a Carolina del Norte

Zarutska murió apuñalada el 22 de agosto pasado a bordo del tren por Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien fue detenido y enfrenta cargos por asesinato en primer grado. El hombre tenía antecedentes de arrestos y condenas, además de un historial de esquizofrenia.

El video del momento se difundió en redes sociales y causó conmoción en todo el mundo. La familia de Iryna expresó su dolor en medios estadounidenses. Su tío la describió como “el lazo que unía a la familia” y pidió justicia.

La hermana de Brown Jr. aseguró que había intentado en varias ocasiones internarlo en un hospital psiquiátrico, sin éxito.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que este crimen es consecuencia de “políticas débiles frente al crimen” y confirmó que el acusado será procesado a nivel federal, con la intención de aplicar la pena máxima.