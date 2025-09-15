Duro golpe a ICE en California: Legisladores aprueban ley que prohíbe a agentes migratorios usar esta estrategia en redadas

Agentes del ICE y de HSI detienen a personas en un tribunal de inmigración de Phoenix, EEUU, el 21 de mayo de 2025. Caitlin O'Hara Reuters

Ante la inminente presencia de fuerzas migratorias en California, la Legislatura del Estado Dorado dio luz verde a un proyecto de ley que limita el uso de cubrimientos faciales por parte de las fuerzas del orden durante operativos. Sin embargo, aún existen dudas respecto a su aplicación en instancias federales.

Una iniciativa inédita en el país

El proyecto, aprobado en Sacramento, prohíbe que la mayoría de los agentes locales y estatales utilicen máscaras, pasamontañas u otros elementos que oculten su identidad durante redadas y operativos públicos.

La legislación establece excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección médica y tácticos, pero busca que en general la población pueda identificar de manera clara a quienes participan en procedimientos oficiales.

De acuerdo con Telemundo, se trata de la primera vez que una legislatura estatal aprueba una propuesta de este tipo. Sin embargo, y a pesar de la similitud de iniciativas presentadas en estados como Nueva York, Pennsylvania, Massachusetts, Illinois y Michigan, ninguna había prosperado hasta ahora.

Los impulsores de la medida destacan que su aprobación responde a la necesidad de proteger a comunidades que han vivido con temor tras las recientes acciones migratorias en el sur de California.

El debate sobre los agentes federales

A pesar de su aprobación, aún persisten dudas sobre el alcance de la medida en relación con agentes federales como ICE. La propia oficina del gobernador Gavin Newsom ha reconocido que el estado podría carecer de autoridad para obligar a funcionarios federales a cumplir esta restricción, lo que dejaría fuera a quienes más han sido señalados por el uso de máscaras durante redadas.

Newsom, quien ha criticado la presencia de agentes encapuchados en operativos migratorios, tiene cerca de un mes para decidir si promulga la ley. Su eventual firma abriría un escenario complejo, ya que podría enfrentarse a cuestionamientos legales sobre hasta dónde llega la jurisdicción del estado frente a las acciones de las agencias federales.

Expertos y posturas encontradas

El profesor Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, señaló que “un estado no puede regular directamente al gobierno federal, pero eso no significa que los empleados federales no tengan que acatar las normas estatales, a menos que hacerlo interfiera significativamente con el desempeño de sus funciones”. Su análisis ha sido citado por legisladores para sostener que la medida sí podría alcanzar a ICE.

Desde el lado opositor, cuerpos policiales y representantes republicanos han expresado preocupación por la seguridad de los agentes. La senadora estatal Kelly Seyarto afirmó que “los malos usan máscaras porque no quieren que los atrapen. Los buenos usan máscaras porque no quieren que los maten”, enfatizando que quitar esta protección haría más peligroso el trabajo de los oficiales.

El papel de ICE en California

La controversia ocurre en un contexto de redadas intensificadas desde junio en Los Ángeles y áreas del sur de California. Comunidades inmigrantes denunciaron que agentes federales enmascarados realizaron detenciones de alto perfil, lo que generó temor de que se tratara de secuestros y no de acciones oficiales.

Según Telemundo, la percepción de riesgo aumentó después de que la Corte Suprema permitiera reactivar operativos migratorios que habían estado limitados, dando mayor margen de maniobra a ICE.