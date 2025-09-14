La mezcla de especias mexicanas para hacer tacos que es furor en Los Ángeles y Walmart vende en oferta Gemini

EZ Bombs Birria Bomb es una mezcla de especias mexicanas que simplifica la preparación de tacos, burritos, nachos o quesadillas con un sabor casero y versátil. El paquete de dos unidades de 4.8 oz está disponible online en Walmart en Los Ángeles y en todo Estados Unidos por 17.99 dólares, con un descuento de 2 dólares frente a su precio regular de 19.99.

Walmart vende en Los Ángeles sabor mexicano en minutos

Según la marca, esta mezcla de especias se elabora con chiles, hierbas y condimentos reales que logran un equilibrio perfecto. Cada Birria Bomb alcanza para 5 a 7 personas y puede utilizarse con diferentes tipos de carne, desde res hasta pollo o incluso cabra.

Su mayor ventaja es la facilidad de uso. Solo se necesita agua y la proteína elegida para disfrutar de una birria lista con el método de cocción preferido. Esto lo convierte en un aliado tanto para cocineros principiantes como para expertos que buscan mantener el sabor auténtico sin complicaciones.

El productor para hacer tacos en tu hogar que ofrece Walmart Walmart

Opiniones de clientes en Walmart

Los comentarios en la página de Walmart destacan la practicidad y el sabor de este condimento. Una clienta señaló que lo combinó con cebolla, ajo en polvo y un toque de sal para preparar birria e incluso un Birria Ramen, y calificó la experiencia como "maravillosa".

Otros compradores resaltan que el producto funciona muy bien con distintos cortes de carne como brisket, costillas o lengua de res.

A pesar de considerarlo algo costoso, coinciden en que vale la pena por el sabor y la facilidad de preparación, al punto de convertirse en un producto recurrente en sus compras.

Este condimento permite preparar platos mexicanos en casa de forma fácil y Walmart lo acerca ahora con un precio más conveniente.