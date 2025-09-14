Un inmigrante denuncia que el Gobierno de Trump no le ha pagado los 1,000 dólares por autodeportarse con CBP Home: “Nos vendría bien”

El Gobierno de Trump aseguró un monto de 1000 dólares a todos los que optaran por esta medida. Grok

El programa CBP Home, uno de los pilares de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica, luego de que inmigrante venezolano, identificado como Jesús Mejía, denunció que, a pesar de cumplir con todos los requisitos para autodeportarse a través de esta aplicación, el Gobierno no le ha entregado el incentivo económico de 1,000 dólares que se prometía a los participantes.

El caso de Jesús Mejía

A través de una entrevista con el medio Noticias Telemundo, Mejía relató que tomó la decisión de regresar a Venezuela junto a su esposa utilizando CBP Home, un sistema diseñado para quienes aceptan salir voluntariamente de Estados Unidos.

Explicó que esta decisión también se originó por la orden de deportación que había recibido semanas atrás, además de la opción de recibir un monto de 1,000 dólares por acceder a esta medida.

De acuerdo con su relato, compraron los boletos, ingresaron la información requerida en la app y notificaron su viaje. Incluso, al arribar a su país, siguió las instrucciones de volver a entrar al sistema y enviar un correo electrónico para confirmar la salida.

Sin embargo, después de dos meses, no ha recibido ni el bono prometido ni el reembolso de los pasajes. “Nos vendría bien”, dijo Mejía a Telemundo, subrayando la dificultad económica que enfrenta tras la decisión de autodeportarse.

Un caso que se repitió en un inmigrante cubano

Un ciudadano cubano también denunció una situación similar a través de una publicación del periodista . El hombre, que arribó a Estados Unidos en 2024 bajo el programa de reunificación familiar, perdió su permiso de trabajo poco más de un año después y optó por CBP Home con la esperanza de recibir la compensación de 1,000 dólares.

Según el reporte, completó cada paso del proceso: descargó la aplicación, notificó su intención de salir, gestionó el viaje de regreso a Cuba mediante un agente de migración en Virginia y recibió confirmaciones vía WhatsApp y correo electrónico.

No obstante, al llegar a la isla no obtuvo el pago ni confirmación oficial. Para agravar su situación, fue interrogado por autoridades cubanas sobre su estancia en EEUU, lo que incrementó su sensación de engaño.

El incentivo de CBP Home bajo la lupa

El programa CBP Home fue presentado como un mecanismo voluntario para que inmigrantes sin estatus legal abandonaran el país a cambio de un incentivo económico de 1,000 dólares, además del reembolso de sus boletos de avión. La iniciativa buscaba reducir el número de procesos de deportación forzosa y ofrecer una salida menos costosa para el gobierno federal.

Sin embargo, las denuncias de Mejía y del ciudadano cubano abren dudas sobre la implementación y transparencia del programa.