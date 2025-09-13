Un popular restaurante mexicano abrirá en Phoenix: "Comida mexicana moderna de alta calidad y margaritas"

El popular restaurante mexicano Salt + Lime Modern Mexican Grill abrió una nueva sede en Phoenix. Salt + Lime

El popular restaurante mexicano Salt + Lime Modern Mexican Grill abrió una nueva sede en Phoenix, Arizona, ampliando su propuesta de llevar comida mexicana moderna y cócteles en Estados Unidos. Conocido por su estilo y sus reconocidas margaritas, el espacio busca atraer a locales y visitantes que disfrutan de experiencias gastronómicas de alta calidad en Arcadia.

¿Dónde está el nuevo restaurante mexicano en Phoenix?

Salt + Lime confirmó que su nueva ubicación está en 5031 N 44th Street, Phoenix, Arizona 85018, un lugar pensado para convertirse en el nuevo centro de reunión para quienes buscan comida mexicana moderna y bebidas refrescantes.

“Arcadia, la fiesta está aquí. Nuestro nuevo Salt + Lime ya abrió en Phoenix. Ven por sabores intensos, tragos frescos y buena vibra todo el día”, señaló la empresa en un comunicado en redes sociales.

El popular restaurante mexicano abrió sus puertas con el mismo sello que lo caracteriza desde 2014:

Margaritas y coctelería variada.

Opciones de brunch, almuerzos y cenas con comida mexicana de alta calidad .

Ambiente animado con promociones

Margarita Mondays, Taco Tuesdays, Señorita Saturday Night Menu, Happy Hour.

Experiencia de comida mexicana moderna y alta calidad

Con varias sucursales en Arizona, Salt + Lime ha logrado consolidarse como uno de los referentes de restaurantes mexicanos en Estados Unidos. En su carta se encuentran tacos de pescado, al pastor, camarón o barbacoa, además de postres como churros y flan de chocolate.

El nuevo local en Phoenix promete mantener el mismo espíritu: platos inspirados en la tradición mexicana, pero con un giro moderno que busca sorprender a los comensales. Además, su propuesta de margaritas sigue siendo el sello que atrae a quienes buscan un sitio de convivencia con sabor y diversión.

En palabras de su lema oficial, “la vida siempre sabe mejor con tacos y margaritas”.