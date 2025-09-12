Una inmigrante irlandesa es detenida por ICE por firmar un cheque sin fondos hace 10 años: "Si miras las noticias, no están diciendo la verdad"

La mujer enfrenta una orden de deportación fechada para el 17 de septiembre.

Un viejo incidente, relacionado con un cheque sin fondos de 25 dólares, fue razón suficiente para poner en predicamento el futuro de Donna Hughes-Brown, una mujer irlandesa con residencia permanente en Estados Unidos, quien fue arrestada por agentes migratorios y ahora enfrenta una orden de deportación.

El incidente del cheque de 25 dólares

La controversia se remonta a hace diez años, cuando Hughes-Brown firmó un cheque que no contaba con fondos suficientes. El hecho fue considerado un delito menor y derivó en un proceso judicial en el que la mujer cumplió con la restitución del dinero y recibió libertad condicional como sanción.

Según la información de The Guardian, el caso parecía cerrado y superado hasta que volvió a ser utilizado como argumento por las autoridades migratorias.

El arresto ocurrió el pasado mes de julio en el aeropuerto de Chicago, cuando Hughes-Brown regresaba de un viaje a Irlanda. Fue en ese momento cuando agentes de inmigración la detuvieron y trasladaron a un centro de detención en Kentucky, donde permanece aislada mientras se define su situación legal.

La versión de las autoridades migratorias

De acuerdo con ICE, la detención se justifica porque el cheque sin fondos constituye un “crime of moral turpitude” (delito de vileza moral), categoría legal que puede convertir a una persona extranjera, incluso con Green Card, en candidata a la deportación.

Esta clasificación ha sido cuestionada por abogados y activistas que señalan que se trata de una interpretación desproporcionada frente a un delito menor ya saldado.

El esposo de Donna Hughes-Brown, Jim Brown, no dudó en mostrar su indignación por lo ocurrido. En declaraciones recogidas por The Guardian, calificó la medida como un exceso injustificable, además de asegurar que se arrepentía de apoyar al presidente Donald Trump. De igual manera, afirmó que, a pesar de apoyar explícitamente las acciones migratorias contra criminales, hoy en día se está “apuntando” a otras personas.

“Encuentras las noticias, y no están diciendo la verdad sobre lo que realmente le está pasando a muchos inmigrantes legales”.

La historia de vida de Donna Hughes-Brown

Donna Hughes-Brown emigró de Irlanda a Estados Unidos hace casi 50 años, donde construyó una vida plena como residente permanente. A lo largo de este tiempo formó una familia, trabajó, pagó impuestos y contribuyó activamente a la comunidad en la que vive.

Para quienes la conocen, se trata de una mujer trabajadora y respetuosa de las normas, cuya trayectoria no guarda relación con la acusación que hoy la mantiene tras las rejas.

Actualmente, Donna Hughes-Brown enfrenta una orden de deportación, fechada para el próximo 17 de septiembre, que podría enviarla de regreso a Irlanda.