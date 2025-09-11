Un hombre mexicano es detenido por ICE en Alabama después del nacimiento de su hija: "Teme perderse el primer año de su vida"

Un hombre mexicano es detenido por ICE en Alabama después del nacimiento de su hija Newsweek

Un trabajador mexicano fue arrestado por autoridades migratorias en Alabama días después de convertirse en padre. Se trata de Tomas Salas Zaragoza, de 43 años, quien se encuentra ahora en uno de los centros de ICE de Estados Unidos.

El hombre mexicano fue detenido por ICE tras un incidente familiar

De acuerdo con su esposa, Juana Gutiérrez, Salas Zaragoza fue arrestado el 27 de octubre de 2024 en su vivienda de Duncanville, Alabama, tras una pelea con un familiar. La policía del condado de Tuscaloosa lo acusó de asalto en tercer grado, obstrucción a la justicia y resistencia a la autoridad. Una vez liberado de la cárcel local, fue inmediatamente detenido por agentes de ICE.

El hombre había llegado en 2011 de México con una visa de trabajo H-2B que nunca renovó. Según su familia, no tenía antecedentes criminales antes de este episodio. Actualmente, permanece bajo custodia en el centro de detención de Jena, en Luisiana, después de haber pasado por la cárcel de Tuscaloosa y la de Aliceville.

Su esposa relató a Newsweek que durante el arresto fue reducido con armas eléctricas, esposado y golpeado, lo que dejó a la familia en shock.

La familia denuncia pésimas condiciones en el centro de detención

La familia denunció que las condiciones en el centro de ICE en Jena son inhumanas, con hacinamiento, problemas en baños y duchas, alimentos de baja calidad y restricciones para comunicarse con sus seres queridos. Gutiérrez aseguró que vive un gran desgaste emocional, mientras trata de cuidar a su hija y acompañar a su suegro enfermo.

“El peor dolor para Tomás es no poder estar con su hija y perderse el primer año de su vida”, expresaron sus familiares en una petición publicada Change.org. Allí relataron que solo puede verla a través de una pantalla.

La familia pide compasión y apoyo mientras el caso de deportación sigue en proceso de apelación. Mientras tanto, Salas Zaragoza permanece bajo custodia de ICE hasta que se defina su futuro en Estados Unidos.