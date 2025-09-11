Denuncian al Gobierno de Trump de bloquear renovación de TPS para venezolanos: “Está ignorando la orden de la corte”

El proceso de reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos, se ha colocado en el centro de la discusión luego de que una organización migrante denunciara a la administración Trump de bloquear la renovación antes de la fecha límite, afectando a miles de beneficiarios.

La demanda contra Trump por el bloqueo del TPS

De acuerdo con CNN, la National TPS Alliance, junto con abogados defensores de inmigrantes, presentó una denuncia en la que acusa a la administración de Trump de cerrar anticipadamente la opción de reinscripción para venezolanos en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Esto habría ocurrido justo antes de la fecha límite, el pasado 10 de septiembre, impidiendo que miles de beneficiarios completaran su proceso a tiempo.

Los demandantes sostienen que esta medida contradice lo dispuesto por el juez federal Edward Chen, quien determinó que la cancelación del TPS para varios países, entre ellos Venezuela, fue ilegal. Para la organización, al bloquear el acceso a la renovación, el gobierno estaría “ignorando la orden de la corte”, en perjuicio directo de familias que dependen de este estatus migratorio.

Tras la denuncia, el portal de USCIS reactivó la opción de reinscripción, aunque de manera temporal. Incluso, y de acuerdo con diversos abogados o especialistas migratorios, revelaron que desde la noche del pasado martes, la opción de renovación para ciudadanos de Venezuela había sido deshabilitada y habilitada de manera intermitente.

Historia y controversias del TPS para venezolanos

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos se implementó como respuesta a la crisis política, económica y social en el país sudamericano. Esta figura migratoria permite a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras persisten las condiciones que impiden su regreso seguro.

Durante el gobierno de Trump, se intentó poner fin a este beneficio para distintos países, incluyendo a Venezuela. Sin embargo, múltiples demandas detuvieron esa decisión, y finalmente el juez Edward Chen dictaminó que la cancelación era contraria a la ley.

En su decreto, Chen afirmó que cerca de 600.000 venezolanos, cuyas protecciones temporales expiraron en abril o estaban por expirar el 10 de septiembre, mantienen por ahora su estatus de permanecer legalmente en el país.

Según el mismo medio, se convocó a una reunión extraordinaria el día jueves 11 de septiembre en punto de las 15:00 hrs. (PT), para evaluar la resolución de la denuncia. Entre la variedad de peticiones, la National TPS Alliance busca que se vuelva a habilitar la opción de renovación por al menos 24 horas.

Ante esto, la misma organización alertó a los beneficiarios venezolanos a mantenerse atentos a la resolución.