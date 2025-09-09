Esta ciudad de Estados Unidos promete proteger a los migrantes según la Cuarta Enmienda: "Debemos solidarizarnos"

La ciudad de Durham, Carolina del Norte, aprobó una resolución para proteger a los migrantes frente a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), apelando a la Cuarta Enmienda. Según informó Fox News, la medida convierte a Durham en un “entorno de trabajo con protección de la Cuarta Enmienda”, lo que refuerza la seguridad de inmigrantes e indocumentados en Estados Unidos.

¿Qué implica la resolución para los migrantes en Carolina del Norte?

El Concejo Municipal de Durham votó de manera unánime para instruir a los empleados de la ciudad a respetar la Cuarta Enmienda en sus lugares de trabajo y oficinas públicas. Esto significa que los agentes federales no pueden realizar detenciones o allanamientos sin órdenes judiciales válidas.

La medida busca dar confianza a la comunidad migrante, después de que varios agentes de ICE aparecieran sin aviso en la corte del condado.

El alcalde Leonardo Williams declaró: “Nuestros residentes presenciaron a agentes de ICE en nuestra comunidad, generando temor e incertidumbre. No podemos anular legalmente al gobierno federal, pero sí podemos y debemos solidarizarnos estratégicamente con nuestros vecinos”.

Leonardo Williams, junto a Joe Biden y Kamala Harris. @alcaldedebullcity

Carolina del Norte refuerza la protección de migrantes e indocumentados

La resolución oficial que fue votada y aceptada por el Concejo Municipal señala que la amenaza de “detención inconstitucional” impide a los migrantes desenvolverse de manera segura en la vida pública, incluso en áreas de educación y empleo. Durante la sesión, familias inmigrantes y organizaciones locales expresaron su apoyo.

Durante el debate, el concejo resaltó la importancia de mantener la confianza de la comunidad y varios residentes manifestaron su rechazo a las redadas de ICE en la ciudad. En esa línea, Nida Allam, presidenta de la Junta de Comisionados del condado, dijo que “El tribunal debe ser un lugar donde la gente busque justicia, no un sitio para ser cazados por agentes federales”.

Con esta decisión, Durham se une a Carrboro, la primera localidad de Carolina del Norte que apeló a la Cuarta Enmienda, protegiendo a los migrantes frente a detenciones que consideran arbitrarias en Estados Unidos.