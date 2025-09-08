Alerta: estos son los estados de Estados Unidos donde la atención hospitalaria es más cara

Estos son los estados de Estados Unidos donde la atención hospitalaria es más cara ChatGPT

La atención hospitalaria en Estados Unidos tiene grandes diferencias de un estado a otro, según un análisis realizado por el bufete Bader Scott con datos del American Hospital Directory y el Censo. El informe muestra que Florida lidera la lista con un ingreso hospitalario por paciente de 22,776.55 dólares, mientras que Maryland ocupa el último lugar con 3,506.89 dólares.

Florida tiene la salud más cara de Estados Unidos

El estudio citado por Newsweek calculó los ingresos brutos por paciente en hospitales de atención aguda a corto plazo no federales, dividiendo los montos entre la población estatal. Los resultados muestran una gran diferencia entre cada estado.

Florida : $22,776.55

Pennsylvania : $21,955.01

Nevada : $21,907.89

New York : $18,606.96

Kentucky : $18,585.63

New Jersey : $18,079.27

California : $18,042.29

South Dakota : $17,873.49

Colorado : $17,862.88

Tennessee : $17,288.17

Texas : $17,120.96

South Carolina : $17,104.28

Ohio : $16,910.33

Kansas : $16,824.26

Oklahoma : $16,811.45

Missouri : $16,572.75

Indiana : $16,413.29

Louisiana : $16,389.14

Alabama : $16,261.18

Illinois : $15,493.47

Georgia : $15,407.44

New Hampshire : $15,256.03

Connecticut : $15,109.57

Mississippi : $14,807.07

Arizona : $14,744.83

North Dakota : $14,480.33

Virginia : $13,868.34

Wisconsin : $13,849.03

North Carolina : $13,672.12

West Virginia : $13,499.87

Maine : $12,643.46

Michigan : $12,486.10

Massachusetts : $12,244.86

Rhode Island : $11,699.67

Vermont : $11,660.75

Arkansas : $11,559.25

New Mexico : $11,183.80

Alaska : $11,117.41

Washington : $11,084.03

Delaware : $10,912.00

Minnesota : $10,670.05

Nebraska : $10,597.66

Idaho : $10,517.74

Iowa : $10,326.83

Oregon : $9,608.17

Utah : $9,263.48

Hawaii : $9,185.08

Montana : $8,486.93

Wyoming : $7,008.90

Maryland: $3,506.89

Cuál es el motivo de la diferencia en los costos de hospitalización en cada estado

El vocero de la firma, Seth Bader, explicó que estas variaciones se deben a distintos factores como el precio de los servicios médicos, la intensidad en la utilización, así como diferencias en facturación y reembolsos.

“Los estados con mayor ingreso hospitalario por persona pueden estar experimentando costos médicos más altos, un uso más intensivo de los servicios o distintos enfoques en facturación y reembolso”, señaló.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el gasto total en salud en Estados Unidosfue el más alto del mundo en 2023, tanto en cifras absolutas como en gasto per cápita.