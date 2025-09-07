El moderno calentador portátil que Walmart vende en oferta en EEUU: ideal para comprar antes de que llegue el frío

El calentador portátil y eléctrico que Walmart vende en oferta en EEU ChatGPT

Para adelantarte al frío, Walmart en Estados Unidos vende el Dreo Calentador Espacial Eléctrico de Cerámica 1500W por$37.99 dólares, con un ahorro de 122 dólares sobre su precio original de 159.99. Es una opción compacta, silenciosa y segura para el hogar.

Calentador Dreo: cuáles son sus características

El equipo se ofrece exclusivamente en línea con free shipping y devoluciones sin costo en 30 días. Por su tamaño y potencia, es una compra conveniente para dormitorios, salas pequeñas y espacios de trabajo.

Potencia: 1500W para elevar la temperatura del espacio con rapidez.

Rango de temperatura: 41–95 °F para comodidad personalizada.

Tres velocidades y motor DC para mayor eficiencia.

Silencioso: 34 dB , apto para uso nocturno.

Pantalla LED y control táctil para ajustes sencillos.

Seguridad: resistencia a la llama, protección contra sobrecalentamiento y volcaduras .

Portabilidad: asa de transporte para moverlo sin esfuerzo.

Opiniones de clientes de Walmart en Estados Unidos

Compradores en Walmart destacan la potencia y la rapidez al calentar del producto: “Funciona mejor de lo que pensaba. Lo sugeriría a amigos y familiares”.

“Poderoso para su tamaño. Calienta una habitación rápido y el termostato resulta preciso; la luz encendida puede molestar si duermes cerca”, consideró otra persona.