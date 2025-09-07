La madre venezolana que teme enviar a sus hijos al colegio en Nueva York luego de la detención de su esposo

Mujer venezolana teme enviar a sus hijos al colegio en Nueva York luego de la detención de su esposo CNN

Una madre venezolana en Nueva York vive con angustia luego de la detención de su esposo por parte de agentes de inmigración. Ahora, sus hijos de 9 y 12 años temen que lo mismo le pueda suceder a ella. Por ese motivo, tienen miedo de ir al colegio y que ella nunca vuelva a buscarlos.

La mujer, de 29 años, relató entre lágrimas que sus hijos no dejan de preguntarle si también podría ser arrestada. Los niños presenciaron el momento en que su padre fue detenido durante una salida familiar en Staten Island.

Aunque la detención no fue violenta, la escena los marcó: “Un oficial lo arrestó, se lo llevó. Ellos lo miraron… y nos quedamos ahí”, contó la madre a CNN.

Desde entonces, ellos tienen pesadillas y temen separarse de ella. Uno de ellos incluso le preguntó: “¿Y si me quedo en la escuela y tú no vuelves más?”.

En tanto, el niño mayor aseguró al mismo medio que extraña mucho a su papá: "Me gustaría que él esté con nosotros".

Las autoridades dicen que las escuelas en Nueva York son seguras

Autoridades locales insisten en que las escuelas en Nueva York son espacios protegidos. Manuel Castro, comisionado de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante, aseguró que las políticas de “ciudad santuario” prohíben a maestros y directores colaborar con ICE. “Sus niños están a salvo en sus escuelas”, dijo.

Sin embargo, la madre venezolana admite que aún piensa en no llevarlos, aunque sabe que la educación es su derecho. “Pienso en no llevarlos a la escuela, pero no puedo”, afirma con un nudo en la voz.