El labial con el color tendencia del otoño que Walmart vende en EEUU por menos de 10 dólares: tiene tinta satinada y vitamina E
Este labial promete hasta 16 horas de duración sin resecar los labios y se puede comprar online con una oferta increíble.
Falta poco para la llegada del otoño y Walmart lanzó una oferta especial en Estados Unidos para el Revlon ColorStay, un lápiz labial líquido de larga duración con acabado satinado y vitamina E. El modelo "In So Deep", un color marrón que es tendencia en esta estación, está ahora disponible por 5 dólares, con un descuento de casi el 50% sobre su precio original de 9.52. El producto puede comprarse en línea con envío gratis y devoluciones sin costo dentro de los 30 días.
Revlon ColorStar: un labial cómodo y duradero para el otoño
El ColorStay de Revlon combina color intenso y brillo satinado con una fórmula ligera que no reseca. Entre sus componentes destacan el aceite de semilla de grosella negra y la vitamina E, que ayudan a mantener los labios suaves y evitar la sensación de grietas.
Hasta 16 horas de uso continuo
Textura flexible que se adapta al movimiento de los labios
Disponible en 21 tonos que incluyen nudes, rojos, malvas y marrones
Opiniones de las compradoras de Walmart en Estados Unidos
Las reseñas en el sitio web de Walmart resaltan su comodidad y duración: “La fórmula se desliza suavemente, no se seca los labios, y se queda puesta durante horas sin necesidad de retoques”, escribió una usuaria.
“En comparación con la tinta mate de Maybelline, este labial es un salvavidas. No mancha al comer o beber y casi no requiere reaplicación”, escribió otra.