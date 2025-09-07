El labial con el color tendencia del otoño que Walmart vende en EEUU por menos de 10 dólares: tiene tinta satinada y vitamina E

El labial que Walmart vende en EEUU por menos de 10 dólares ChatGPT

Falta poco para la llegada del otoño y Walmart lanzó una oferta especial en Estados Unidos para el Revlon ColorStay, un lápiz labial líquido de larga duración con acabado satinado y vitamina E. El modelo "In So Deep", un color marrón que es tendencia en esta estación, está ahora disponible por 5 dólares, con un descuento de casi el 50% sobre su precio original de 9.52. El producto puede comprarse en línea con envío gratis y devoluciones sin costo dentro de los 30 días.

Revlon ColorStar: un labial cómodo y duradero para el otoño

El ColorStay de Revlon combina color intenso y brillo satinado con una fórmula ligera que no reseca. Entre sus componentes destacan el aceite de semilla de grosella negra y la vitamina E, que ayudan a mantener los labios suaves y evitar la sensación de grietas.

Hasta 16 horas de uso continuo

Textura flexible que se adapta al movimiento de los labios

Disponible en 21 tonos que incluyen nudes, rojos, malvas y marrones

El labial ideal para el otoño se vende en Walmart

Opiniones de las compradoras de Walmart en Estados Unidos

Las reseñas en el sitio web de Walmart resaltan su comodidad y duración: “La fórmula se desliza suavemente, no se seca los labios, y se queda puesta durante horas sin necesidad de retoques”, escribió una usuaria.

“En comparación con la tinta mate de Maybelline, este labial es un salvavidas. No mancha al comer o beber y casi no requiere reaplicación”, escribió otra.