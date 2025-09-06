El perfume de lujo para mujeres que se vende en Walmart en Estados Unidos a 76 dólares

Esta reconocida fragancia de la marca italiana, está disponible en Walmart con envío gratis y devoluciones sin costo.

Tatiana Cuschnir
Publicada

Walmart ofrece a la venta el perfume de lujo Versace Bright Crystal por 76 dólares en su tienda online, con beneficios de envío gratuito y devoluciones dentro de los 90 días en todo Estados Unidos. Se trata de una fragancia femenina fresca y elegante que ganó gran popularidad entre las amantes de estos productos.

Las características del perfume Versace Bright Crystal

El perfume viene en una botella de spray de 3.0 Oz y según la marca, combina notas vibrantes y sofisticadas:

  • Notas de salida: Yuzu, granada y agua

  • Notas medias: loto, magnolia y peonía

  • Notas de fondo: almizcle, caoba y ámbar

Este perfume es ideal para el uso diario o para ocasiones especiales.

El perfume de lujo que vende Walmart en EEUU

Opiniones de las compradoras en Walmart

En el sitio web de Walmart, las usuarias destacan la duración y la elegancia de la fragancia: “¡El perfume Versace es absolutamente impresionante! Los aromas son lujosos, duraderos y perfectos para cualquier ocasión", escribió una usuaria. 

Otra, destacó: “Gran perfume, con olor agradable. Ni fuerte ni abrumador. He recibido muchas consultas sobre el nombre de lo que llevo puesto. Mi favorito”.