El perfume de lujo para mujeres que se vende en Walmart en Estados Unidos a 76 dólares
Esta reconocida fragancia de la marca italiana, está disponible en Walmart con envío gratis y devoluciones sin costo.
Walmart ofrece a la venta el perfume de lujo Versace Bright Crystal por 76 dólares en su tienda online, con beneficios de envío gratuito y devoluciones dentro de los 90 días en todo Estados Unidos. Se trata de una fragancia femenina fresca y elegante que ganó gran popularidad entre las amantes de estos productos.
Las características del perfume Versace Bright Crystal
El perfume viene en una botella de spray de 3.0 Oz y según la marca, combina notas vibrantes y sofisticadas:
-
Notas de salida: Yuzu, granada y agua
-
Notas medias: loto, magnolia y peonía
-
Notas de fondo: almizcle, caoba y ámbar
Este perfume es ideal para el uso diario o para ocasiones especiales.
Opiniones de las compradoras en Walmart
En el sitio web de Walmart, las usuarias destacan la duración y la elegancia de la fragancia: “¡El perfume Versace es absolutamente impresionante! Los aromas son lujosos, duraderos y perfectos para cualquier ocasión", escribió una usuaria.
Otra, destacó: “Gran perfume, con olor agradable. Ni fuerte ni abrumador. He recibido muchas consultas sobre el nombre de lo que llevo puesto. Mi favorito”.