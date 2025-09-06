Una joven policía de Miami es arrestada por un incidente de violencia doméstica: "Vio un arma en las manos de ella"

Una joven policía de Miami es arrestada por un incidente de violencia doméstica Telemundo Miami

La oficial de policía Sthephany Cañizares fue arrestada en Miami tras presuntamente disparar su arma de fuego durante un incidente doméstico. La policía informó que la mujer de 27 años fue separada de sus funciones mientras se investiga el caso, pero conserva su sueldo.

Según el informe policial, la disputa comenzó cuando la pareja y padre de su bebé de 5 meses encontró mensajes inapropiados en su teléfono. El hombre relató que vio a la oficial afuera de la casa con un arma en la mano y escuchó un disparo poco después.

Tres horas más tarde, Cañizares llamó al 911 y admitió haber disparado su pistola, manifestando su intención de entregarse.

En la audiencia, la pareja de la oficial negó haber temido por su vida: “¿Usted teme a la acusada?”, le preguntaron y él respondió:“No, señor, no temo, y tampoco temí en el momento del incidente”.

El juez señaló que no observaba causa probable para los cargos de asalto agravado con arma y disparo de arma en exteriores, y por eso Cañizares enfrenta únicamente un cargo menor por disparar en exteriores. La oficial ya pagó la fianza y tiene permitido regresar a su casa bajo una orden de alejamiento modificada.

Comportamiento y antecedentes

Durante su arresto, Cañizares mostró un comportamiento inusual, por lo que tuvo una evaluación médica antes de ser trasladada a la cárcel. En el registro policial aparece vistiendo una bata de hospital.

Hace cuatro años, la oficial formó parte de la ceremonia de juramento del actual jefe de policía de Miami, Manny Morales, donde cantó el himno nacional.