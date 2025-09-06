Un ex luchador de artes marciales se une a ICE en una feria de reclutamiento: “Voy a trabajar con estos tipos que te van a arrestar”

El ex luchador cuenta con gran experiencia en el área de la inteligencia artificial.

Un excombatiente de artes marciales mixtas, apodado como The Cyborg, se convirtió en uno de los asistentes más llamativos a la feria de reclutamiento organizada por ICE en Arlington, Texas, en días pasados, dejando en claro la rígida estrategia migratoria de la administración Trump que busca a todo tipo de personas interesadas en tareas de investigación, detección y monitoreo de inmigrantes.

La historia del luchador: de octágono a agente federal

De acuerdo con The Washington Post, Aaron Ely, conocido en el mundo del MMA como The Cyborg, fue uno de los participantes más comentados en el evento. Tras retirarse debido a una lesión en la cadera, Ely cambió el ring por el sector tecnológico y se desempeñaba en el área de IT.

Sin embargo, según sus palabras, el mercado laboral se saturó de profesionales dispuestos a trabajar por menos, especialmente provenientes de India, lo que limitó sus oportunidades.

Ante esa situación, Ely optó por asistir a la feria de ICE con la intención de poner en práctica sus conocimientos en IA pero también para mostrar su descontento con la población inmigrante, quien, según el deportista, está afectando a trabajadores estadounidenses.

“Sigo viendo memes donde los inmigrantes de India presumen de quitarnos nuestros trabajos tecnológicos. Así que dije: ‘¿Ah, sí? Pues voy a trabajar con estos tipos que te van a arrestar y te van a mandar a casa”, declaró.

La feria de reclutamiento en Arlington: ambiciones y estrategias en directo

La feria de empleo de ICE, celebrada en el Esports Stadium de Arlington, atrajo a unas 3,000 personas en busca de uno de los 10,000 puestos que la agencia planea cubrir este año.

El evento, de acuerdo con diversos medios, contó con una ambientación de estética militarista, acompañada de materiales como videos institucionales, autos ICE y un lenguaje “agresivo”.

Respecto a los salarios y beneficios, se ofrecieron incentivos atractivos como bonos de contratación de hasta 50,000 dólares, reembolso de estudios por hasta 60,000 dólares y pago de horas extra del 25%. Además, se permitió el acceso a personas a partir de los 18 años, ampliando con ello el universo de solicitantes jóvenes.

Su operación forma parte de la ambiciosa campaña nacional que busca fortalecer a ICE y otras instancias migratorias. Tras la aprobación del plan fiscal de Trump, llamado “The One Big Beautiful Bill”, se ha destinado más de 75,000 millones de dólares para reforzar la estructura de ICE.

Este evento es parte de un esfuerzo más amplio por parte de ICE para reclutar masivamente personal, echando mano de ferias estratégicas, incentivos económicos llamativos y una narrativa patriótica que resuena entre muchos estadounidenses.