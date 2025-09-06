Un empleado del Servicio Postal robó miles de dólares con esta estrategia en Missouri; vendió a otros su “método”

Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos reveló haber robado importantes sumas de dinero en cheques del correo, además de vender su “método” de sustracción a otras personas para obtener más ganancias en la ciudad de Clayton, Missouri.

El caso de Cambria M. Hopkins

De acuerdo con medios como WCTV, la detenida, conocida como Cambria M. Hopkins, de 30 años, admitió haber usado su puesto para facilitar el robo de correspondencia durante más de un año. Según documentos judiciales, Hopkins utilizó una llave maestra postal, conocida como arrow key para abrir buzones y acceder a correos que contenían cheques y otros documentos de valor.

Lejos de actuar sola, Hopkins entregaba estos cheques a Malik A. Jones, quien le pagaba en efectivo, a través de CashApp o incluso con alimentos. Aunado a lo anterior, y como parte de este esquema, compartió información con su cómplice respecto a qué buzones podría abrir. El esquema estuvo activo entre agosto de 2022 y agosto de 2023, periodo en el cual se sustrajeron miles de dólares en cheques.

Jones, a su vez, organizaba un grupo de personas que depositaban los cheques robados en cuentas bancarias prestadas, creando un ciclo de fraude que involucró a varios actores. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Hopkins llegó incluso a vender su llave postal a otros, lo que multiplicó el impacto de los delitos cometidos.

Las autoridades federales, a través de la Oficina del Inspector General de USPS y el Servicio de Inspección Postal, lograron documentar el esquema y llevar el caso ante la justicia. Hopkins se declaró culpable de conspiración y uso indebido de una llave postal oficial, cargos que podrían significarle hasta 15 años de prisión en su sentencia.

Robo de correo: un delito en crecimiento

El robo de correspondencia es uno de los delitos federales que más preocupa en Estados Unidos. Según datos del Servicio de Inspección Postal, en los últimos años se han incrementado las denuncias relacionadas con el uso ilegal de arrow keys, herramientas que permiten acceder a decenas de buzones en áreas enteras, por lo que se han convertido en objetivo de organizaciones delictivas.

El Departamento de Justicia ha informado de múltiples casos recientes, no solo en Missouri, sino también en otros estados como Kansas y Pensilvania, donde empleados del USPS participaron en esquemas similares.

Además del robo, también se han identificado otros delitos dentro de la organización como robo de identidad, fraude bancario, entre otros.

Mientras Hopkins enfrenta una posible condena de más de una década en prisión, el USPS y las autoridades federales se ven obligados a redoblar esfuerzos para proteger tanto la integridad del correo como la seguridad de los ciudadanos.