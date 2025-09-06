Duro revés para inmigrantes: Corte avala a Trump y reabrirá Alligator Alcatraz: “La misión continuará”

Luego de su mediática apertura y posterior cierre por sus afectaciones al área natural de Everglades, Alligator Alcatraz ha vuelto a “resurgir” tras el fallo del tribunal federal de apelaciones del 11.º Circuito, que suspendió la orden de cierre de la jueza Kathleen Williams en semanas anteriores.

Un fallo dividido que cambia el rumbo de Alligator Alcatraz

De acuerdo con Reuters, el tribunal federal de apelaciones del 11.º Circuito permitió que Alligator Alcatraz reanude operaciones y retome su construcción, bloqueando así una orden judicial previa que había prohibido aceptar nuevos detenidos y detener las obras en curso.

El fallo fue emitido con una votación dividida (2-1). Los jueces Barbara Lagoa y Elizabeth Branch, ambos nombrados por el presidente Donald Trump, concluyeron que el proyecto no activaba los requerimientos del NEPA (la ley federal de política ambiental), dado que la instalación fue financiada únicamente por el estado de Florida y no por fondos federales.

La mayoría advirtió que el cierre inmediato y el desmantelamiento exigiría un gasto público elevado y podría generar perjuicios considerables para los gobiernos estatal y federal. Según el New York Post, la jueza Lagoa cuestionó además la autoridad del tribunal inferior para ordenar el desmantelamiento del Centro, señalando que, en el mejor de los casos, lo adecuado habría sido suspender operaciones hasta completar un estudio ambiental, no "destruirlo proactivamente".

El juez disidente, Adalberto Jordan, designado por el ex presidente Barack Obama, advirtió que el fallo mayoritario ignora pruebas sobre el daño irreparable al ecosistema, además de las determinaciones de la jueza Williams sobre los riesgos a tribus indígenas y especies protegidas.

También, según AP News, el tribunal sostuvo que detener las operaciones no sería del interés público, ya que una clausura abrupta pondría en riesgo tareas de seguridad y aplicación migratoria.

Reacciones tras la decisión judicial

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró el fallo a través de un video publicado en sus redes sociales asegurando que “la misión continúa” y que el centro está “abierto para negocios”:

“Dijimos que combatiríamos eso, que la misión continuaría. Así que me complace decir que el 11 Circuito de la Corte de Apelaciones acaba de suspender el fallo y el caso. Así que ‘Alligator Alcatraz’ está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto”.

La suspensión previa de la jueza Williams

Antes de este fallo, la jueza Kathleen Williams había ordenado suspender el ingreso de nuevos inmigrantes y detener la operación de Alligator Alcatraz. Según The Washington Post, su decisión se basó en que el proyecto violaba la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), al no contar con un estudio de impacto ambiental que evaluara los daños potenciales al ecosistema de los Everglades y a tierras tribales cercanas.

La jueza también dispuso que se desmantelaran infraestructuras como cercas, generadores y sistemas de iluminación en un plazo de 60 días, al considerar que el centro representaba un riesgo de daños irreparables al medioambiente.

Con la decisión del tribunal de apelaciones, la orden de Williams queda suspendida hasta que se emita un fallo definitivo en el proceso de apelación.