El secretario de Guerra de Donald Trump: "Como ha dicho el presidente, no solo somos defensa, somos ataque"

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con tropas de la Guardia Nacional en Washington, DC U.S. Secretary of Defense

El presidente Donald Trump decidió reactivar un término histórico al anunciar que el Departamento de Defensa volverá a usar la denominación Departamento de Guerra. Según Fox News, la medida será formalizada con una orden ejecutiva que además otorga a Pete Hegseth el título de "secretario de Guerra", que está alineado con la nueva visión del mandatario sobre la estrategia militar de Estados Unidos.

El presidente Trump trae otra vez al Departamento de Guerra

La decisión de Trump busca marcar un cambio dentro del Pentágono: “A todos les gusta que tuvimos una historia increíble de victorias cuando se llamaba el Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos al Departamento de Defensa”, declaró el presidente recientemente ante los medios.

De acuerdo con Fox News, la orden ejecutiva instruirá que se usen de manera oficial las expresiones Departamento de Guerra y secretario de Guerra en los espacios públicos del Pentágono, en un primer momento como nombres secundarios. Esto incluye la modificación de sitios web, señalización en oficinas y la sala de prensa, que será renombrada como “Anexo de Guerra del Pentágono”.

DEPARTMENT OF WAR https://t.co/uyAZGiklRi — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 4, 2025

Pete Hegseth y la visión de ataque vs. defensa

El secretario de Guerra Pete Hegseth respaldó la medida y explicó que refleja un viraje hacia lo que llamó una “mentalidad guerrera”. En una entrevista con Fox & Friends dijo “Como ha dicho el presidente, no solo somos defensa, somos ataque”.

Además, Hegseth destacó que el cambio responde a la idea de que las palabras y los títulos transmiten una misión clara. “Ganamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, no con un Departamento de Defensa, sino con un Departamento de Guerra”, puntualizó.

“Queremos guerreros, personas que entiendan cómo aplicar letalidad al enemigo”, apuntó Pete Hegseth.“No queremos quedarnos en contingencias interminables y solo jugar a la defensa”.

Con esta orden, la número 200 de la gestión de Trump, el presidente busca reafirmar una identidad militar enfocada tanto en defensa como en ataque, y recuperar un legado histórico que se había dejado atrás desde 1949, cuando pasó a llamarse Departamento de Defensa.