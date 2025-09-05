Las nuevas cámaras de velocidad de esta ciudad de Estados Unidos emitieron más de 91.000 multas en un mes: lo que debes saber

Las nuevas cámaras de velocidad de Chicago emitieron más de 91.000 multas en un mes: lo que debes saber Freepik

Las nuevas cámaras de velocidad de Chicago comenzaron a operar hace un mes y ya emitieron más de 91.000 multas, lo que representa un cambio importante en el control de tránsito de la ciudad. Los datos fueron analizados por ABC7 Chicago y muestran que estas medidas buscan reducir la velocidad y mejorar la seguridad vial en zonas clave de la ciudad.

Un mes récord de multas en Chicago por las nuevas cámaras de seguridad

En junio comenzaron a funcionar 22 nuevas cámaras, y solo estas generaron 91.616 multas, lo que equivale al 38% de todas las infracciones emitidas por cámaras en ese mes. En total, las 186 cámaras de la ciudad emitieron 240.831 multas, la cifra más alta desde octubre de 2022.

Una nueva cámara instalada cerca de una guardería en 3358 South Ashland se convirtió en la que más infracciones registró. Desde que comenzó a operar el 15 de junio, emitió 21.180 multas, superando a cualquier otra ubicación de la ciudad estadounidense.

Impacto en los conductores y la seguridad vial