Un influencer latino revela cómo logró conseguir empleo en EEUU tras salir de la universidad en su país: “Se enfocan en conocer sobre ti”

Joseph permanecerá durante algunos años en Estados Unidos gracias a la visa que obtuvo.

Para Joseph Alex, un joven ecuatoriano graduado en publicidad, obtener su primer empleo se convirtió en una verdadera historia de superación profesional. Y es que contrario a los procesos llevados a cabo por la gran mayoría de estudiantes universitarios en su etapa final, él decidió poner en acción un plan más ambicioso y apuntar hacia los Estados Unidos, donde obtuvo su primer trabajo de manera legal.

La experiencia de Joseph Axel, del aula universitaria a un empleo en Estados Unidos

A través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, Joseph Axel, originario de Quito, reveló que durante su formación universitaria siempre mostró su pasión y afición por los viajes.

Por ello, y con la mira puesta en los Estados Unidos, en 2023 decidió probar suerte a través de un programa Work and Travel con visa J-1. Durante dos años participó en ese esquema, hasta que en octubre de 2024 tomó la decisión de aplicar a una visa H-2B, destinada a trabajadores temporales no agrícolas.

De acuerdo con lo narrado por el ecuatoriano, inició el proceso mediante una agencia en Ecuador que le solicitó un CV en un formato específico para ser evaluado por empleadores estadounidenses.

Tras un par de semanas, recibió la aprobación inicial de su documento y pasó a la siguiente etapa que consistía en esperar a que las compañías interesadas eligieran su perfil. Finalmente, en enero de 2025 obtuvo la confirmación y meses después pudo viajar a Estados Unidos para comenzar su nueva experiencia laboral.

“Se enfocan más en conocer sobre ti”

En su video, Axel compartió detalles sobre la entrevista virtual que sostuvo con sus empleadores. Explicó que, lejos de ser un proceso rígido, la plática estaba centrada en conocer sus gustos personales, hobbies y experiencia académica: “Realmente es muy informal. Se enfocan más en conocer sobre ti como persona que en la parte del trabajo”, señaló.

Pese a lo anterior, dejó en claro que un punto clave para tener éxito es el dominio del inglés: “Necesitas un nivel intermedio alto, depende del puesto de trabajo, pero siempre para entrevistas un buen idioma es importante”, advirtió.

También aconsejó a quienes deseen optar por estos programas iniciar los trámites con suficiente antelación, ya que él mismo enfrentó retrasos entre la fecha de inicio de su contrato y su llegada a Estados Unidos. Aunque no mencionó el trabajo o área en donde obtuvo su empleo, mencionó que su ambición por crecer profesionalmente fue el principal motivante para enfrentar dicho desafío.

La visa H-2B y sus requisitos

El caso de Axel pone en evidencia la importancia de la llamada visa H-2B, un permiso temporal que otorga Estados Unidos a trabajadores no agrícolas.

Según lo difundido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), esta visa se concede cuando no existen suficientes empleados estadounidenses disponibles o calificados para cubrir las vacantes, siempre bajo la condición de que el trabajo sea de carácter temporal o estacional.

Los solicitantes deben contar con una oferta laboral aprobada por el Departamento de Trabajo de EEUU y cumplir con un proceso de selección que incluye revisión de antecedentes, entrevista y verificación de requisitos por parte de los empleadores. El programa es ampliamente utilizado en sectores como hotelería, turismo, construcción y servicios.