Un niño de Florida es hospitalizado de urgencia en Miami tras ser atacado de gravedad por un tiburón

Un niño de 8 años fue hospitalizado de urgencia en Miami después de ser mordido por un tiburón mientras practicaba snorkel en los arrecifes de Key Largo, Florida, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe. El menor perdió una gran cantidad de sangre y su estado fue descrito como “grave” por las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe (MCSO) informó que el lunes 1 de septiembre, alrededor de las 3:25 p.m., un niño de 8 años se encontraba en Horseshoe Reef, a unas cuatro millas de la costa de Key Largo, cuando fue atacado y mordido por un tiburón.

Según el Miami Herald, un portavoz del Cuerpo de Bomberos y Rescate del condado de Monroe confirmó que la mordida fue arriba de la rodilla.

Asimismo, según un audio del despacho de emergencias en Broadcastify recogido por WSVN News, hubo una “pérdida de sangre significativa”, el paciente estaba “pálido” y que se habían aplicado “dos torniquetes y un vendaje para controlar el sangrado”.

An 8-year-old male was reportedly snorkeling when he was bitten by shark at approximately 3:24 p.m. on Monday, Sept. 1, 2025, off Key Largo, Florida on the oceanside.



Trauma Star airlifted the patient to Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida.



The U.S. Coast Guard and… — Florida Keys Sheriff (@keyssheriff) September 1, 2025

Un bote de buceo que se encontraba cerca colaboró con los primeros auxilios hasta la llegada de los rescatistas.

El niño fue trasladado en helicóptero a un hospital de Miami

Tras estabilizarlo en el lugar, un helicóptero de Trauma Star trasladó al menor al Jackson Memorial Hospital Ryder Trauma Center en Miami.

El sheriff Rick Ramsay señaló al medio Miami Herald que el paciente fue llevado a cirugía la misma tarde del lunes 1 de septiembre.

Las autoridades notificaron a la Guardia Costera de Estados Unidos y a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida sobre el ataque. Según WSVN News, la condición del niño aún se considera crítica y no se han dado actualizaciones oficiales sobre su evolución.