La crema de lujo con leche de cabra, jojoba y aguacate que Walmart vende en California a 78 dólares

Mujer joven con un pote de crema en las manos. Freepik

Walmart en California ofrece una opción pensada para quienes buscan cuidar la piel con ingredientes exclusivos y de primera calidad. Se trata de una crema de lujo desarrollada por Kate Somerville, la reconocida esteticista con más de 25 años de experiencia en el cuidado facial de celebridades de Hollywood, que combina leche de cabra, jojoba y aguacate, a un precio de 78 dólares por un frasco de 1.7 onzas.

¿Qué beneficios tiene la crema de lujo con leche de cabra que vende Walmart?

La crema de leche de cabra de Kate Somerville es un producto diseñado para piel sensible y seca, ya que hidrata en profundidad y ayuda a reducir el enrojecimiento. Además, fortalece la barrera natural de la piel y aporta un brillo saludable.

Entre sus componentes se destacan:

Leche de cabra y proteínas de leche natural que calman y nutren.

Jojoba y aguacate , que aportan hidratación intensa.

Aloe, con propiedades para suavizar y refrescar la piel.

La crema formulada por la reconocida Kate Somerville, quien suma más de 25 años de experiencia en el cuidado facial de celebridades en Los Ángeles, California, cuenta con una valoración de 4.7 estrellas, según la tienda oficial de Walmart.

Captura de pantalla del producto. Walmart

¿Por qué esta crema de lujo cuesta 78 dólares?

El precio responde a su fórmula especializada y a la trayectoria de la marca, reconocida en el sector de la belleza en Estados Unidos.

Además de ofrecer un tratamiento diario, la presentación incluye beneficios como envío gratis, devoluciones sin costo hasta 90 días y el respaldo de un Vendedor Pro, con sede en California, en Walmart.