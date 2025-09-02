Un sospechoso de asesinar a un niño en Ohio es capturado 5 años después con peluca: "Puedes correr, pero no esconderte"

Dioblis Williams, un hombre acusado del asesinato de un niño de 2 años en Ohio, fue capturado cinco años después del crimen. En los últimos años, las autoridades siguieron cada uno de sus pasos hasta dar con él.

Un hombre sospechoso de asesinar a un niño en Ohio es capturado 5 años después

Dioblis Williams, de 25 años, fue arrestado el 27 de agosto en el centro de Framingham, Massachusetts. El sospechoso fue visto caminando con una peluca cuando agentes locales y federales, que estaban desplegados en la zona, lo identificaron. Tras intentar escapar cruzando una calle, Williams tropezó y perdió el disfraz antes de rendirse.

El hombre fue acusado de fugitivo de la justicia en Massachusetts y enfrenta una orden de arresto en Ohio por asesinato. Su captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la policía local, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Policía Estatal de Massachusetts.

El crimen que conmocionó a Ohio

Williams estaba prófugo desde 2020 por la muerte de Jamir Jones, un niño de dos años. Según documentos judiciales, el menor fue hallado inconsciente en una bañera cuando estaba bajo el cuidado de Williams, pareja de la madre del niño en ese momento.

La investigación reveló que la víctima no se había ahogado, sino que presentaba traumatismos por golpes en el abdomen, la cabeza y el cuello, lo que confirmó un caso de homicidio. El hallazgo generó gran conmoción en la comunidad de Columbus.

El arresto fue acompañado de un mensaje firme de las autoridades. “El arresto es un recordatorio de que puedes correr, pero no esconderte. Williams pensó que podía evadir la justicia en Massachusetts, pero se equivocó”, declaró el alguacil interino Kevin Neal.

El detenido será presentado en una audiencia en Massachusetts, a la espera de su extradición a Ohio, donde enfrentará el proceso por la muerte del niño.