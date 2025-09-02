Un niño de Dallas sufre graves quemaduras tras hacer un experimento de TikTok: "Es como si su piel se hubiese derretido"

Un niño de Texas resultó gravemente herido después de intentar un experimento visto en TikTok, lo que le provocó quemaduras severas en gran parte de su cuerpo. El caso encendió las alarmas sobre los peligros de replicar desafíos virales sin supervisión.

Un niño de Dallas quiso hacer un reto de TikTok y sufrió graves quemaduras

Caden Ballard, de 12 años, estaba en su casa junto a su hermano mayor cuando intentó recrear un reto que consistía en encender fuego dentro de una botella con alcohol isopropílico. Aunque al principio creyeron que la prueba era “divertida”, la situación se descontroló cuando Caden tomó la botella pensando que las llamas se habían apagado. En segundos, su camiseta se prendió fuego.

“Cuando llegué al porche, tenía la cara, el pecho, los brazos y el estómago cubiertos de quemaduras. Era como si su piel se hubiese derretido”, relató su madre, Christina a KXAN Austin. El hermano mayor logró quitarle la prenda y aplicó la técnica de “detente, tírate y rueda”, lo que evitó un daño aún mayor.

El niño de Texas tendrá una recuperación larga y dolorosa

Según los reportes médicos, Caden sufrió quemaduras graves en el 11% de su cuerpo. Fue sometido a una cirugía y luego trasladado al hospital Shriners Pediatric Burn en Galveston, donde recibió tratamiento especializado antes de ser dado de alta como paciente ambulatorio.

Los médicos advirtieron que el menor podría necesitar cirugías plásticas en el futuro debido a que el tejido cicatricial no crece al mismo ritmo que un niño en desarrollo. Para reducir marcas permanentes, será tratado con prendas de compresión como guantes y camisetas.

Su madre pidió oraciones y destacó que el proceso de recuperación será “a largo plazo”.

Recaudación solidaria y advertencia a los padres

La familia abrió una colecta en GoFundMe para cubrir los gastos médicos. Hasta el 1 de septiembre, la campaña había reunido más de 1700 dólares de una meta de 25.000.

Christina, además, hizo un llamado a otros padres para que hablen con sus hijos sobre los riesgos de imitar lo que ven en redes sociales: “Nunca sabes si eso los puede mandar al hospital o algo peor. Tuvimos mucha suerte; aunque es grave, podría haber terminado mucho peor”, añadió.

El caso generó preocupación en Dallas y refuerza las advertencias de expertos sobre los riesgos de las tendencias en TikTok y otras plataformas entre menores de edad.